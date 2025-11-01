Ο Γερμανός διαιτητής, Ντάνιελ Σίμπερτ έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Καραϊσκάκη, καθώς δεν έδωσε καθαρό πέναλτι υπέρ των πειραιωτών, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Αλβάρο του Άρη ανατρέπει τον Ταρέμι (τον τραβάει από την φανέλα) μέσα στην περιοχή, αλλά ο ρέφερι της αναμέτρησης αρνήθηκε να καταλογίσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της ομάδας του Πειραιά.

Υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ προκαλεί απορία το ότι η φάση εξετάστηκε από το VAR αλλά δεν είπαν στον Γερμανό διαιτητή να πάει να δει την φάση.

Το τράβηγμα του αμυντικού του Άρη είναι ξεκάθαρο, καθώς ο Άλβαρο ρίχνει τον Ιρανό σέντερ φορ του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή, τραβώντας τον από την φανέλα.

Αν μη τι άλλο, μια αδιανόητη απόφαση του Γερμανού διαιτητή, καθώς η παράβαση είναι ξεκάθαρη και ο Σίμπερτ έπρεπε να δώσει το πέναλτι υπέρ των πρωταθλητών.