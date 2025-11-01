Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι με τον Άρη (1-0), με τον Ντάνιελ Ποντένσε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη στο 49’.

Οι πειραιώτες βρήκαν χώρο για να βγάλουν κόντρα επίθεση και η πάσα του Ελ Κααμπί στον Ποντένσε, έδωσε την δυνατότητα στον Ολυμπιακό να «χτυπήσει» στο ανοιχτό γήπεδο.

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Πειραιά.

Δείτε το γκολ του Ποντένσε: