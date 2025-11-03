Είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος φορητό έργο ζωγραφικής — ύψους 14 μ. και πλάτους 17 μ. — που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Αποτελείται από 90 επί μέρους αυτόνομα έργα, διαστάσεων 1,45 x 1,70 μ. Είναι το «Δέος», το νέο έργο του 95χρονου Κώστα Τσόκλη.

Εντυπωσιακής κλίμακας

Μια εντυπωσιακής κλίμακας ζωγραφική εγκατάσταση, που από την Τετάρτη θα «καταλάβει» έναν από τους τοίχους του αιθρίου στο πρώην Καπνεργοστάσιο —που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων — επί της οδού Λένορμαν 218, για δύο μήνες.

Αγνωστο Σύμπαν

«Αυτό το έργο είναι η εικόνα ενός υποτιθέμενου, άγνωστου σε μένα Σύμπαντος, που όμως καθορίζει τον βαθμό της ψυχικής μου ισορροπίας και μου εμπνέει θαυμασμό και φόβο. Deus – Δίας, Δίκαιο, Δέος 2025.

Έτσι, αν και μέχρι προσφάτως εμπνεόμουν από πράγματα ορατά και από τα καμώματα των ανθρώπων — όπως σας είπα — αυτή τη φορά με απασχόλησε μια άλλη όψη του Σύμπαντος, αόρατη και φευγαλέα.

Αυτό το έργο, λοιπόν, ας ιδωθεί σαν μια τοπιογραφία του μη ορατού· ως μια πιθανή πραγματικότητα την οποία είχα την τύχη να οραματιστώ και, μέσω της τέχνης μου, να της δώσω μορφή και τώρα να σας την παρουσιάσω σαν έργο τέχνης», είπε χθες ο Κώστας Τσόκλης, δίνοντας το στίγμα της νέας του εικαστικής πρότασης.

«Αμφέβαλα αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα», σημείωσε χθες η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Συραγώ Τσιάρα, κατά την παρουσίαση του έργου στον Τύπο, επισημαίνοντας την αστείρευτη δημιουργικότητα του Κώστα Τσόκλη.

«Δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του. Διαρκώς επινοεί τον εαυτό του», ανέφερε σχετικά με το έργο, το οποίο, όπως είπε, διακρίνεται για την «οικουμενική του γλώσσα, με βιομορφικά στοιχεία που έχουν σχέση με τη γέννηση των πραγμάτων».

Για ποιο λόγο, όμως, επέλεξε ο Κώστας Τσόκλης να δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο έργο;

«Πρώτα πρώτα, για να αντιταχθώ στις ψευδείς μικρογραφίες του κινητού μας τηλεφώνου, που κοντεύει να μας κάνει να χάσουμε τελείως την αίσθηση του μέτρου. Παρά ταύτα, όλοι θαυμάζουμε το μεγάλο, ενώ το μικρό μάς διαφεύγει ή συνειδητά το αγνοούμε.

Με αυτό το έργο θέλησα να κερδίσω τον θαυμασμό σας — προς Θεού, όχι προς το πρόσωπό μου, αλλά προς το έργο», απάντησε ο καλλιτέχνης.

Όσον αφορά το έντονο ροζ χρώμα που κυριαρχεί στο έργο, υποστήριξε ότι το επέλεξε για να σοκάρει τους θεατές και να το θυμούνται για καιρό.

«Κάνω διάφορα κόλπα για να σας κερδίσω… Πολλές φορές, όμως — ας το παραδεχτούμε — η ασχήμια είναι πιο γοητευτική από την ομορφιά.

Όμως αυτή τη φορά ήθελα να είναι αλλιώς!

Αυτή τη φορά πήγα ενάντια στον εαυτό μου. Θέλησα το έργο να έχει κάτι το απόκοσμο, που ταιριάζει με το θέμα μου — το Δέος — και με τις προθέσεις μου, που είναι η αμφιβολία για την αλήθεια και η αμφισβήτηση του ίδιου μου του εαυτού. Θέλησα να μιλήσω για έναν κόσμο ατελή ακόμη, ή ήδη θρυμματισμένο· έναν κόσμο που η νοσταλγία του παλιού εαυτού του εξακολουθεί να τον στοιχειώνει και που συγχρόνως αναζητά τη νέα του μορφή, η οποία προοιωνίζεται σ’ αυτές τις ατελείς φόρμες», εξήγησε.

Και ολοκλήρωσε την παρουσίασή του λέγοντας:

«Θα ήθελα να ξεχάσετε τον δημιουργό, τις πηγές έμπνευσης και τις προθέσεις του και να δείτε το Έργο. Γιατί σαν εμένα υπάρχουν και άλλοι· ενώ σαν αυτό το έργο, τόσο μεγάλο και τριανταφυλλί, κανένα».

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Χρυσάνθη Κουτσουράκη, διευθύντρια του Μουσείου Κώστα Τσόκλη.

Το «Δέος» θα εκτίθεται στο Καπνεργοστάσιο έως και τις 11 Ιανουαρίου 2026, καθημερινά 11.00–18.00.