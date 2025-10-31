Το Αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφού αξιολόγησε, ότι αυτό δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, αφήνοντας την τελική απόφαση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, τους οποίους επικαλείται το CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην παράσχει τους συγκεκριμένους πυραύλους στην Ουκρανία, επειδή «δεν θέλουμε να χαρίσουμε πράγματα, που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας». Οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή τους λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει ώστε να παραχωρηθούν στο Κίεβο πύραυλοι, που να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία. Οι Tomahawk έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων.