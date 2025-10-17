Τηλεφωνική συνομιλία είχαν το βράδυ της Πέμπτης (16/10) ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του, λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι συζήτησε το ζήτημα της αποστολής Tomahawk στην Ουκρανία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στον οποίο, όπως σημείωσε, «δεν του άρεσε η ιδέα. Πραγματικά, δεν του άρεσε η ιδέα. (…) Το Tomahawk είναι ένα μοχθηρό όπλο. Είναι ένα μοχθηρό, επιθετικό, απίστευτα καταστροφικό όπλο. Κανείς δεν θέλει να του ρίχνουν με Tomahawk».

Πούτιν σε Τραμπ: Οι πύραυλοι Tomahawk στην Ουκρανία θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία

Σαφή προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφορικά με την ενδεχόμενη αποστολή αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Όπως μετέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση όχι μόνο δεν θα αλλάξει τις στρατιωτικές ισορροπίες στο πεδίο αλλά θα υπονομεύσει σοβαρά τη διαδικασία ειρήνευσης και θα επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, διάρκειας πάνω από δύο ώρες, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Ουσάκοφ ως «ουσιαστική και ανοιχτή». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρωτοβουλία για το τηλεφώνημα ανήκε στη ρωσική πλευρά.

Κατά τη συνομιλία, ο Πούτιν παρουσίασε αναλυτικά τη ρωσική θέση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογράμμισε πως ο ρωσικός στρατός διατηρεί την πλήρη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλο το μήκος του μετώπου στην Ουκρανία.

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Η επιδίωξη του Κιέβου για τους Tomahawk

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να δυσκολευτεί σήμερα να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να προσφέρει στη χώρα του πυραύλους Tomahawk.

ΟΑξάιζει να σημειωθεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί στον Λευκό Οίκο για τρίτη φορά μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία των ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη τους συνάντηση, τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να προσβάλει δημοσίως τον Ουκρανό πρόεδρο στη διάρκεια μιας πρωτοφανούς αντιπαράθεσης μπροστά στις κάμερες. Η δεύτερη συνάντησή τους τον Αύγουστο ήταν πιο φιλική.

Αυτή τη φορά, ο Ζελένσκι μεταβαίνει στον Λευκό Οίκο αμέσως έπειτα από την απροσδόκητη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, στην διάρκεια της οποίας ο τελευταίος δήλωσε ότι η παράδοση πυραύλων Tomahawk θα «έβλαπτε σημαντικά» τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις και τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης.