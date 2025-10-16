Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, θα λάβει χώρα πιθανότατα εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης (16/10).

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του είχαν μια «καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η τηλεφωνική τους επικοινωνία κράτησε περισσότερο από δύο ώρες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία απασχόλησε έντονα τους δύο ηγέτες.

Ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να υπάρξει μια συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, των «κορυφαίων συμβούλων» τους. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια «ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια τοποθεσία που θα συμφωνηθεί», στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, πρόσθεσε ο Τραμπ χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

Στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι

Στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος την Παρασκευή (17/10) θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ουκρανός μόλογός του αναμένεται να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Κίεβο να έχει στο επίκεντρο το αίτημά του για την χορήγηση πυραύλων Tomahawk που μπορούν να χτυπήσουν τη Ρωσία σε μεγάλο βάθος.

«Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και κατά της Ρωσίας», γράφει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Already in Washington. Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Ανάλυτικά η ανάρτησή του:

«Ήδη βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα, έχω συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών άμυνας – κατασκευαστές ισχυρών όπλων που μπορούν σίγουρα να ενισχύσουν την προστασία μας. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε για επιπλέον προμήθειες συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Σήμερα θα συναντηθώ επίσης με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας. Τώρα που η Ρωσία στοιχηματίζει στον τρόμο κατά του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.

Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ – και αναμένουμε ότι η δυναμική της καταστολής της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και κατά της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk.

Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση εκτός από την ειρήνη και την αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις και επιδρομές το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!».