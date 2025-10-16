Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε την «αλλαγή στάσης» της Ρωσίας μετά τις συζητήσεις για την αποστολή αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι μόνο η ισχύς και η δικαιοσύνη μπορούν να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Already in Washington. Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Σε δήλωσή του, μετά την επικοινωνία των ηγετών Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν και την ανακοίνωση επικείμενης συνάντησης τους, ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η «Ρωσία επιδιώκει να επανεκκινήσει τον διάλογο μόλις ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την αποστολή των πυραύλων Tomahawk.» Επίσης ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως η Ουκρανία βασίζεται στη δυναμική που οδήγησε στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η δυναμική «θα συμβάλει και στον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.»