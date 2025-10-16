Σαφή προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφορικά με την ενδεχόμενη αποστολή αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Όπως μετέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση όχι μόνο δεν θα αλλάξει τις στρατιωτικές ισορροπίες στο πεδίο αλλά θα υπονομεύσει σοβαρά τη διαδικασία ειρήνευσης και θα επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, διάρκειας πάνω από δύο ώρες, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Ουσάκοφ ως «ουσιαστική και ανοιχτή». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρωτοβουλία για το τηλεφώνημα ανήκε στη ρωσική πλευρά.

Κατά τη συνομιλία, ο Πούτιν παρουσίασε αναλυτικά τη ρωσική θέση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογράμμισε πως ο ρωσικός στρατός διατηρεί την πλήρη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλο το μήκος του μετώπου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να χαρακτήρισε τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως “τη δυσκολότερη για επίλυση” και υπογράμμισε ότι η λήξη του πολέμου θα μπορούσε να ανοίξει “τεράστιες ευκαιρίες για οικονομική συνεργασία” μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη, έπειτα από σχετική πρόταση του Τραμπ, την οποία ο Πούτιν αποδέχθηκε άμεσα. Πριν από τη σύνοδο, προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, και του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ.