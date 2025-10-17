Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα δυσκολευτεί σήμερα να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να προσφέρει στη χώρα του πυραύλους Tomahawk, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν μία ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία χθες, Πέμπτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί στον Λευκό Οίκο για τρίτη φορά μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία των ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη τους συνάντηση, τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να προσβάλει δημοσίως τον Ουκρανό πρόεδρο στη διάρκεια μιας πρωτοφανούς αντιπαράθεσης μπροστά στις κάμερες. Η δεύτερη συνάντησή τους τον Αύγουστο ήταν πιο φιλική.

Αυτή τη φορά ο Ζελένσκι μεταβαίνει στον Λευκό Οίκο αμέσως έπειτα από μια απροσδόκητη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, στην διάρκεια της οποίας ο τελευταίος δήλωσε ότι η παράδοση πυραύλων Tomahawk θα «έβλαπτε σημαντικά» τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις και τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο στη Βουδαπέστη «τις επόμενες δύο εβδομάδες», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Στο Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ η Μόσχα έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά ειλικρινή» συνομιλία.

«Βλέπουμε ήδη ότι η Μόσχα βιάζεται να επαναλάβει τον διάλογο μόλις ακούει να μιλάμε για Tomahawks», σχολίασε ο Ζελένσκι στο Χ κατά την άφιξή του χθες, Πέμπτη, στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ πάντως εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός χθες αναφορικά με το ενδεχόμενο παράδοσης τέτοιων πυραύλων στο Κίεβο.

«Δεν μπορούμε να μειώσουμε (τα αποθέματα) της χώρα μας», σχολίασε, ενώ πρόσθεσε: «τους έχουμε κι εμείς ανάγκη, οπότε δεν γνωρίζω τι μπορούμε να κάνουμε».

Ρωσικές επιθέσεις

Οι πύραυλοι BGM-109 Tomahawk έχουν βεληνεκές έως 1.600 χιλιόμετρα και πετούν με ταχύτητα ως 880 χλμ/ώρα μερικές δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος.

Θα επιτρέψουν στον ουκρανικό στρατό να εξαπολύει πλήγματα πιο βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, την ώρα που η Μόσχα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η εγγύτητα μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν, οι σχέσεις των οποίων είχαν κάπως ψυχρανθεί τον τελευταίο καιρό, ανησυχεί το Κίεβο, όπως και η προοπτική μιας συνάντησης των δύο προέδρων.

Η προηγούμενη συνάντησή τους, στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, ολοκληρώθηκε χωρίς να δημιουργηθούν ξεκάθαρες προοπτικές ειρήνευσης. Αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει «να τερματιστεί αυτός ο ‘άδοξος’ πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Μετά την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο ο Τραμπ έσπασε την απομόνωση που είχαν επιβάλει οι δυτικές δυνάμεις στον Πούτιν έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Επίσης αμφισβήτησε τη στρατιωτική βοήθεια που παρείχαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πεπεισμένος ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ρώσο ομόλογό του, αρχικά διαβεβαίωνε ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο γρήγορα, προτού παραδεχθεί ότι είναι πιο περίπλοκο από όσο πίστευε.

Εξάλλου πρόσφατα ο Τραμπ άλλαξε γνώμη αναφορικά με τη στρατιωτική ισορροπία δυνάμεων, εκτιμώντας προς γενική έκπληξη ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο.

ΕΜ