Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, υπογραμμίζοντας μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ότι ο αμερικανός ομόλογός του δεν επιθυμεί περαιτέρω «κλιμάκωση» με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία αξιώνει εδώ και εβδομάδες την παράδοση Tomahawk – πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, ικανών να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – και το Κίεβο είχε αναδείξει το ζήτημα ως βασικό στην ατζέντα της επίσκεψης Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αλλά οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να μη μιλήσουν για αυτό επειδή «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη.

«Η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, φοβάται πραγματικά, επειδή είναι ισχυρά όπλα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς εάν ήλπιζε πως θα λάβει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Ο ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε «παραγωγική» την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «βασίζεται στον Τραμπ προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Πούτιν». Ζήτησε για άλλη μια φορά «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του και εμφανίστηκε «ανοικτός» σε ενδεχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους που θα μπορούσαν να πληγούν στο έδαφος της Ρωσίας. Στους χάρτες αυτούς επισημάνθηκαν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τραμπ: Να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Παρασκευή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ήρθε η ώρα» να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

«H συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως τόνισα στον πρόεδρο Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».