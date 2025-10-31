Η ένταση του «El Clasico» άφησε για λίγο τη Ρεάλ Μαδρίτης να ταλαντεύεται ανάμεσα στο πάθος και στην πειθαρχία. Μετά τον χαμό που προκάλεσε η αντίδραση του Βινίσιους Tζούνιορ όταν αντικαταστάθηκε στο ντέρμπι, ο παίκτης και ο προπονητής του, Τσάμπι Αλόνσο, φαίνεται πως έβαλαν τελεία στο επεισόδιο.

Το επεισόδιο που τάραξε τα νερά

Όλα ξεκίνησαν στο 72ο λεπτό του Clasico, όταν ο Αλόνσο αποφάσισε να αποσύρει τον Βινίσιους για να περάσει στη θέση του ο Ροντρίγκο. Ο Βραζιλιάνος αντέδρασε έντονα: φάνηκε να διαμαρτύρεται προς τον προπονητή του, αρνήθηκε να καθίσει στον πάγκο και πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες εκείνη τη στιγμή, με τον Βινίσιους να φωνάζει «Φεύγω από την ομάδα!», ενώ ο Αλόνσο του απάντησε σε έντονο ύφος.

Ήταν ένα στιγμιαίο ξέσπασμα, που όμως πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης και στα social media.

«Μίλησε μπροστά σε όλους – ήταν φανταστικός»

Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση ηρέμησε πλήρως. Ο Τσάμπι Αλόνσο αποκάλυψε πως ο παίκτης είχε την πρωτοβουλία να μιλήσει μπροστά σε όλη την ομάδα.

«Δεν υπάρχει θέμα Βινίσιους, έχουν όλα ξεκαθαρίσει. Ο Βινίσιους μίλησε μπροστά σε όλους μας την Τετάρτη και ήταν φανταστικός. Ήταν πολύ ειλικρινής και ξεκάθαρος. Τα λόγια του προς τους συμπαίκτες του ήταν το σημαντικότερο. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία. Το θέμα έχει κλείσει. Ήταν άψογος στην ομιλία του».

🚨🇧🇷 Xabi Alonso: “There’s NO Vini Jr case, it’s all clarified”. 🗣️ “Vini spoke in front of all of us on Wednesday and he’s been fantastic”. “He’s been very honest and clear. Also his statement has been powerful. The words he said to his teammates are the most important thing”. pic.twitter.com/IvasbTjwTa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2025

Ο απολογισμός του «Βίνι»

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος φέρεται να απολογήθηκε όχι μόνο στον Αλόνσο και στους συμπαίκτες του, αλλά και στους οπαδούς της Ρεάλ. Παραδέχθηκε ότι το πάθος του καμιά φορά τον κυριεύει — το ίδιο πάθος που τον κάνει αγαπητό, αλλά και απρόβλεπτο.

«Ήταν μια στιγμή συναισθηματικής υπερφόρτισης. Ζω κάθε παιχνίδι έντονα, ίσως περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Μαθαίνω απ’ αυτό»