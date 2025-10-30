Λίγες ημέρες μετά το εκρηκτικό Clasico, ο Βινίσιους Τζούνιορ θέλησε να ρίξει τους τόνους, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους, τον σύλλογο και τους συμπαίκτες του για τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, στη δήλωσή του δεν έκανε καμία αναφορά στον Τσάμπι Αλόνσο —τον άνθρωπο προς τον οποίο στράφηκε ο θυμός του— γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες για τη μεταξύ τους ένταση.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η σχέση των δύο βρίσκεται σε οριακό σημείο. Ο Βραζιλιάνος φέρεται να έχει ήδη συγκρουστεί με τον Αλόνσο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και δεν αποκλείεται να εξετάσει αποχώρηση από τη Ρεάλ αν η κατάσταση δεν αλλάξει. Την Τετάρτη (29/10), ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη ενώπιον της ομάδας στο προπονητικό κέντρο, πριν από την προπόνηση, παρουσία του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ.

🎙️ @robertomorales5, en @partidazocope ➡️ “Ha estado Florentino en Valdebebas” 🗣️ “Ha habido un inicio de conversación entre Xabi Alonso y Vinicius” 😳 “Hay posturas muy alejadas entre ambos” 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1Aj6gu4Pil — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 29, 2025

Όπως αποκάλυψε το «El Chiringuito», ο Βινίσιους έκανε μια σύντομη ομιλία στους συμπαίκτες του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, ενώ στη συνέχεια ο Αλόνσο απάντησε με σαφήνεια:

«Αν κάποιος θέλει να παραπονεθεί, ας το κάνει εσωτερικά — όχι για να το δει όλος ο κόσμος».

Η «Cadena Cope» μετέφερε ότι υπήρξε μεν «η αρχή μιας συζήτησης» μεταξύ των δύο, αλλά η ένταση παραμένει, καθώς καμία πλευρά δεν δείχνει πρόθεση να κάνει πίσω. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες πως ο Βάσκος τεχνικός έχει έρθει σε τριβή και με άλλους έμπειρους παίκτες, καθώς προσπαθεί να επιβάλει νέες μεθόδους στο σύνολο.

Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και δείχνει δυνατή στο γήπεδο, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο: να επαναφέρει την ηρεμία στα αποδυτήρια και να «γεφυρώσει» τη ρήξη με τον Βινίσιους, πριν αυτή επηρεάσει τη σεζόν.

🚨 EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨 🤝 “Vinicius se vio a solas con Xabi Alonso tras pedir perdón a compañeros y cuerpo técnico”. 🙏 “Xabi pidió que las quejas fuesen ‘de puertas hacia adentro’ y no públicas”. 🗣️ ¡Veeente a #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/TzXtSb3V0y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2025