Ο Βινίσιους Τζούνιορ έβαλε τέλος στη «μικρή θύελλα» που δημιουργήθηκε μετά την έντονη αντίδρασή του, κατά την αντικατάστασή του στο El Clásico απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω ανάρτησής του στα social media, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες του, αλλά και τη διοίκηση της ομάδας, δείχνοντας αυτοκριτική και ωριμότητα.

«Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλους τους Μαδριδίστας για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο El Clásico. Το έκανα ήδη προσωπικά στη σημερινή προπόνηση, αλλά θέλω να το πω και δημόσια, προς τους συμπαίκτες μου, το κλαμπ και τον πρόεδρο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος.

Η αντίδρασή του, όταν ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αποσύρει από το ματς, είχε προκαλέσει εντύπωση στις κάμερες, με τον Βινίσιους να δείχνει εκνευρισμό και απογοήτευση. Παρόλα αυτά, η στάση του μετά δείχνει πως αντιλαμβάνεται την ευθύνη που κουβαλά ένας ποδοσφαιριστής που φορά τη φανέλα της «Βασίλισσας».

«Μερικές φορές το πάθος μου παίρνει το πάνω χέρι, γιατί πάντα θέλω να κερδίζω και να βοηθώ την ομάδα. Το αγωνιστικό μου πνεύμα πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτό το κλαμπ και για ό,τι αντιπροσωπεύει. Υπόσχομαι να συνεχίσω να παλεύω κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως κάνω από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ», συνέχισε στην ανάρτησή του.

Στη Μαδρίτη, η αντίδραση του Βινίσιους έχει εκληφθεί θετικά. Στο προπονητικό κέντρο, ο Αλόνσο και οι συμπαίκτες του αποδέχτηκαν τη συγγνώμη του, αναγνωρίζοντας ότι ο Βραζιλιάνος ζει το παιχνίδι με το ίδιο πάθος που πολλές φορές έχει μετατρέψει την έντασή του σε ενέργεια μέσα στο γήπεδο.

Ο Βινίσιους γνωρίζει πως είναι από τα πρόσωπα που τραβούν όλα τα βλέμματα. Και αυτή τη φορά, φρόντισε να δείξει πως ξέρει να ζητά «συγγνώμη» με την ίδια ένταση που παίζει ποδόσφαιρο. Ένα μήνυμα με ουσία, αλλά και ένα ξεκάθαρο δείγμα ωριμότητας από έναν παίκτη που έχει μεγαλώσει μέσα στη… φωτιά του «Σαντιάγο Μπερναμπέου»!

