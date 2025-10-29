Ο Βινίσιους Τζούνιορ έβαλε τέλος στη «μικρή θύελλα» που δημιουργήθηκε μετά την έντονη αντίδρασή του, κατά την αντικατάστασή του στο El Clásico απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω ανάρτησής του στα social media, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες του, αλλά και τη διοίκηση της ομάδας, δείχνοντας αυτοκριτική και ωριμότητα.

«Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλους τους Μαδριδίστας για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο El Clásico. Το έκανα ήδη προσωπικά στη σημερινή προπόνηση, αλλά θέλω να το πω και δημόσια, προς τους συμπαίκτες μου, το κλαμπ και τον πρόεδρο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος.

Η αντίδρασή του, όταν ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αποσύρει από το ματς, είχε προκαλέσει εντύπωση στις κάμερες, με τον Βινίσιους να δείχνει εκνευρισμό και απογοήτευση. Παρόλα αυτά, η στάση του μετά δείχνει πως αντιλαμβάνεται την ευθύνη που κουβαλά ένας ποδοσφαιριστής που φορά τη φανέλα της «Βασίλισσας».

«Μερικές φορές το πάθος μου παίρνει το πάνω χέρι, γιατί πάντα θέλω να κερδίζω και να βοηθώ την ομάδα. Το αγωνιστικό μου πνεύμα πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτό το κλαμπ και για ό,τι αντιπροσωπεύει. Υπόσχομαι να συνεχίσω να παλεύω κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως κάνω από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ», συνέχισε στην ανάρτησή του.

🚨 Vini Jr. speaks out on social media after his substitution in El Clásico: “𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐈 𝐰𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞𝐝 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐥𝐚́𝐬𝐢𝐜𝐨. 𝐉𝐮𝐬𝐭… pic.twitter.com/bt0roTKR6s — 433 (@433) October 29, 2025

Στη Μαδρίτη, η αντίδραση του Βινίσιους έχει εκληφθεί θετικά. Στο προπονητικό κέντρο, ο Αλόνσο και οι συμπαίκτες του αποδέχτηκαν τη συγγνώμη του, αναγνωρίζοντας ότι ο Βραζιλιάνος ζει το παιχνίδι με το ίδιο πάθος που πολλές φορές έχει μετατρέψει την έντασή του σε ενέργεια μέσα στο γήπεδο.

Ο Βινίσιους γνωρίζει πως είναι από τα πρόσωπα που τραβούν όλα τα βλέμματα. Και αυτή τη φορά, φρόντισε να δείξει πως ξέρει να ζητά «συγγνώμη» με την ίδια ένταση που παίζει ποδόσφαιρο. Ένα μήνυμα με ουσία, αλλά και ένα ξεκάθαρο δείγμα ωριμότητας από έναν παίκτη που έχει μεγαλώσει μέσα στη… φωτιά του «Σαντιάγο Μπερναμπέου»!