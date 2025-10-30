Το φετινό Halloween γιόρτασαν οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης μαζί με τις συντρόφους τους, με εκπληκτικές στολές οι οποίες ήταν εμπνευσμένες από διάσημους χαρακτήρες, όπως η Cruella de Vil, η οικογένεια Άνταμς και ο Chucky.

Τον τρομακτικό κούκλα-δολοφόνο Chucky «υποδύθηκε» ο Έντρικ, με την σύντροφό του να διατηρεί την σχέση τους και στη στολή, καθώς εμφανίστηκε ως Tiffany, τον πόθο του διάσημου χαρακτήρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GABRIELY (@gabriely)

Ο Βινίσιους Τζούνιορ και η κοπέλα του, Βιρτζίνια Φονσέκα εμφανίστηκαν με εντυπωσιακές στολές: Εκείνος με μάσκα κλόουν και μωβ μαλλιά, εκείνη με ασπρόμαυρο-κόκκινο σύνολο εμπνευσμένο από την Cruella de Vil.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Virginia (@virginia)

Ενώ την πιο «κλασάτη» φωτογραφία την έβγαλε ο συμπατριώτης του Βινίσιους, Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος «πόζαρε» στην κάμερα με την οικογένειά του, ως φυσικά μία εκ των διασημότερων οικογενειών παγκοσμίως, της φανταστικής οικογένειας Άνταμς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tainá Castro Militão (@tainamilitao)