Ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια μίλησε στο Flagrant Podcast και ζήτησε από τον κόσμο να έχει το νού του για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Τρέι Γιανγκ και του ΛεΜπρόν Τζέιμς και το κατά πόσο μπορεί να αλλάξουν ομάδες.

Για τον Γιανγκ τόνισε πως δεν έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του με τους Χοκς, ενώ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς πως δεν ξέρει ακόμα και ο ίδιος αν θα κλείσει την καριέρα του στους Λέικερς, αφού θα είναι free agent στο τέλος της σεζόν που διανύουμε.

Πάντως συμπεριέλαβε και το όνομα του Έλληνα super star στην κουβέντα για ενδεχόμενη ανταλλαγή.

O Σαράνια μεταξύ άλλων τόνισε στο ίδιο podcast μεταξύ άλλων για τον Αντετοκούνμπο πως: «Υπήρξε μία περίοδος όπου οι Νικς ήξεραν πως ήθελε να παίξει στη Νέα Υόρκη».