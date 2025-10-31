Μετά την έκτη συνεχόμενη νίκη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ είχε μια δυσάρεστη επιστροφή στο σπίτι του: διαπίστωσε ότι οι διαρρήκτες είχαν παραβιάσει την οικία του.

Η καλή τύχη για τον Καναδό γκαρντ ήταν ότι η σύζυγός του και το παιδί τους βρίσκονταν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αποφεύγοντας έτσι οποιοδήποτε κίνδυνο. Φαίνεται ότι οι δράστες είχαν στοχεύσει συγκεκριμένα αντικείμενα, γνωρίζοντας ακριβώς τι ήθελαν -και πως- να το κάνουν.

Breaking🚨 OKC NBA player Shai Gilgeous-Alexander aka “SGA”’s home in the Nichols Hills area was just broken into 👀 pic.twitter.com/7FrL8tVSgo — rapklipz (@rapklipz) October 31, 2025

Ο «SGA», που πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Θάντερ και κέρδισε το βραβείο MVP της κανονικής περιόδου και των τελικών, έχει ήδη ξεκινήσει τη νέα σεζόν εντυπωσιακά, με μέσους όρους 34,2 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ ανά παιχνίδι.