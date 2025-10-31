Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσίασε με την επιλογή του για το Halloween, ντυμένος ως minion, παρόλο που το ύψος του δεν ταίριαζε ακριβώς με τους γνωστούς κίτρινους χαρακτήρες. Η εμφάνιση του «Greek Freak» σχολιάστηκε έντονα, με τους Μιλγουόκι Μπακς να ανεβάζουν το στιγμιότυπο, γράφοντας: «Το πιο ψηλό minion που έχετε δει ποτέ», ενώ τα minions δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν χιουμοριστικά, λέγοντας πως «δεν θα χάσουμε ποτέ ξανά αγώνα μπάσκετ».

Giannis Antetokounmpo dressed up as a Minion ahead of tonight’s Bucks-Warriors matchup 🔥 (via @Bucks) pic.twitter.com/Ojd4LYF36c — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 30, 2025

Το Halloween στο NBA δεν αφορά μόνο τα τρομακτικά, αλλά και το χιούμορ και τη δημιουργικότητα των παικτών. Ο Νίκολα Γιόκιτς προσπάθησε να ντυθεί «Γκρου» από την ταινία Εγώ ο Απαισιότατος, αλλά μάλλον δεν κατάλαβε το concept, καθώς εμφανίστηκε με ένα απλό φουλάρι και δεν φάνηκε να έβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια.

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo are up to something ‘despicable’ 🎃 pic.twitter.com/img5s27fOW — NBA Philippines (@NBA_Philippines) October 31, 2025

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, από την άλλη, προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από μια φανταστική στολή φαντάσματος, αλλά το τεράστιο ύψος του τον πρόδωσε, προκαλώντας αρκετά γέλια στους θεατές.

Wemby’s Halloween costumes are still top tier. 🐐🎃 pic.twitter.com/JYClwKGKy5 — NBA Memes (@NBAMemes) October 31, 2025

Ο Ντρέιμοντ Γκριν έβαλε τα γέλια με την επιλογή του να ντυθεί ΛεΜπρόν Τζέιμς, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με μάσκα του σταρ των Λέικερς. Η πρωτοτυπία του έκανε αίσθηση, ενώ ο Στεφ Κάρι, αν και γνωστός για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, φέτος δεν κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την πιο βαρετή και άκυρη στολή του.

Draymond Green is LeBron James for Halloween 🎃 😭😭 pic.twitter.com/ttIIp9NSLA — NBACentel (@TheNBACentel) October 30, 2025

Το NBA δείχνει, για άλλη μια φορά, πως οι παίκτες ξέρουν να προκαλούν και εκτός παρκέ, με το Halloween να προσφέρει μια εναλλακτική αλλά και διασκεδαστική όψη του κόσμου τους.