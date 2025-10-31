Ένα πρωτοποριακό πολιτιστικό στολίδι στη σκιά του Φρανκ Γκέρι που συνδυάζει τη δημιουργική φαντασία του ανθρώπου με τη μηχανική ευφυΐα, υπόσχεται να αλλάξει το τοπίο της τέχνης στον ψηφιακό αιώνα.

Το 2026, στο κέντρο του Λος Άντζελες, αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το Dataland, το πρώτο στον κόσμο Μουσείο Τέχνης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Στεγασμένο στη βάση του επιβλητικού κτιρίου που σχεδίασε ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, το μουσείο καλύπτει 25.000 τετραγωνικά πόδια και περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστές αίθουσες, όπου η δημιουργία του ανθρώπου συναντά την αξεπέραστη υπολογιστική δύναμη των μηχανών. Δημιουργοί του είναι ο Τούρκος καλλιτέχνης Refik Anadol και η σύζυγός του Efsun Erkılıç, που ήδη μετρούν πάνω από μια δεκαετία μετατρέποντας τεράστια δεδομένα σε ψηφιακά έργα τέχνης με ανεπανάληπτη οπτικοακουστική εμπειρία.

Η σημαία του μουσείου είναι η «Αίθουσα του Άπειρου» (Infinity Room), μια πλήρως εμβυθιστική εγκατάσταση που ανανεώνει το ομώνυμο έργο του Anadol από το 2014. Πρόκειται για μια αίθουσα με καθρέφτες και προβολείς που δημιουργούν ένα μαγευτικό σύμπαν φωτός, όπου το φως γίνεται το χρώμα του AI. Μοναδική προσθήκη σε αυτή την έκδοση είναι τα αρωματικά στοιχεία που παράγονται και αυτά με εντολή της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του μοντέλου Large Nature, το οποίο βασίζεται σε δεδομένα από 16 τροπικά δάση ανά τον κόσμο. Η «Αίθουσα του Άπειρου» θα είναι και το πρώτο περιβάλλον που θα χρησιμοποιεί το πρωτοποριακό μοντέλο generative AI που κατανοεί τους νόμους της φυσικής και τις χωρικές δυναμικές, προσφέροντας μια εμπειρία που αλληλεπιδρά με το χώρο και τους επισκέπτες με νέους απρόβλεπτους τρόπους.

Το Dataland δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο έκθεσης, αλλά ένα ζωντανό εργαστήριο που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το ανθρώπινο ταλέντο και τις αλγοριθμικές δυνατότητες, εξερευνώντας την καλλιτεχνική δημιουργία στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Η επιλογή της τοποθεσίας στο εμπορικό-πολιτιστικό εκκολαπτήριο του The Grand, ακριβώς απέναντι από τη διάσημη Walt Disney Concert Hall, σφραγίζει τη θέση του στην καρδιά της πολιτισμικής ζωής του Λος Άντζελες, ανάμεσα σε κορυφαίους θεσμούς όπως το MOCA και το The Broad.

Με το άνοιγμα του Dataland, ο Refik Anadol Studio υπογραμμίζει τη σημασία της ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη για γόνιμο διάλογο μεταξύ τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας. Μέσα από ποικίλες πρακτικές, όπως τα έργα που συνδυάζουν αισθητήρες, ψηφιακά δεδομένα και πολυαισθητηριακές εμπειρίες, το μουσείο φιλοδοξεί να αναδείξει τις απεριόριστες δυνατότητες της συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής.

Η επίσκεψη στο Dataland θα είναι μια μοναδική περιπέτεια στον κόσμο των δεδομένων, μια αναμέτρηση με το άγνωστο όπου η τεχνολογία μεταμορφώνεται σε πηγή έμπνευσης, οπτικής μαγείας και αισθητικής νέας γενιάς. Αυτό το ελληνικό κοινό, αλλά και όλοι οι λάτρεις της τέχνης και της καινοτομίας, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη τού αύριο — σήμερα.