Στις 30 Οκτωβρίου 2025, ο Sebastian N. από το Άσπαχ της Γερμανίας αγόρασε το 14ο εκατομμυριοστό εισιτήριο για τον εαυτό του, τον γιο του Μπένεντικτ και τον φίλο του Φλιν. Η επίσκεψη βρισκόταν στη λίστα επιθυμιών των δύο οκτάχρονων αγοριών για πολύ καιρό.

Η Μπετίνα Χάουσμαν, Διευθύντρια του Μουσείου της Mercedes-Benz, καλωσόρισε προσωπικά τους καλεσμένους και τους έδωσε ένα δώρο. Για μια αναμνηστική φωτογραφία, οι τρεις τους προσκλήθηκαν να καθίσουν στο πυροσβεστικό όχημα Benz του 1912 και στο πυροσβεστικό όχημα Mercedes-Benz LF 3500 με περιστρεφόμενη σκάλα της δεκαετίας του 1950.

«Δεκατέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες – αυτό είναι ένα ακόμη ορόσημο που μας κάνει περήφανους και μας παρακινεί να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον του Μουσείου με νέο περιεχόμενο και δραστηριότητες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας επισκέπτονται και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε πολλούς ακόμη επισκέπτες.»

Το Μουσείο Mercedes-Benz ζωντανεύει την ιστορία της κινητικότητας από την εφεύρεση του αυτοκινήτου το 1886 μέχρι και το μέλλον. Με τη μοναδική του αρχιτεκτονική, το Μουσείο παρουσιάζει 160 οχήματα και συνολικά 1.500 εκθέματα στη μόνιμη συλλογή του. Αυτή η σταθερή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών υπογραμμίζει τη σημασία του Μουσείου ως τουριστικού πόλου και ορόσημου της πόλης της Στουτγάρδης.