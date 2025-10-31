Κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκε τον Οκτώβριο η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών σε όλες τις περιοχές της χώρας, εκτός από την Κρήτη, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη, η μεγαλύτερη πτώση της μέσης τιμής της μέγιστης θερμοκρασίας καταγράφηκε στην Ήπειρο, την δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου (-1,9ºC ), ακολούθησε η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια (-1,2ºC ), η Μακεδονία και η Θράκη (-1,1ºC ), η Πελοπόννησος (-1ºC ) και η Θεσσαλία, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και οι Κυκλάδες (-0,3ºC ). Στην Κρήτη ανιθέτως καταγράφηκε μικρή άνοδος (+0,3ºC ).

Όπως φαίνεται δε σε γράφημα για τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας του μήνα Οκτωβρίου ανά έτος, στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο καταγράφηκε ως ο 2ος ψυχρότερος Οκτώβριος από το 2010, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο ως ο 4ος ψυχρότερος Οκτώβριος, στη Θεσσαλία ως ο 7ος ψυχρότερος Οκτώβριος, στα Νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ως ο 8ος ψυχρότερος Οκτώβριος, ενώ στην Κρήτη καταγράφηκε ως ο 7ος θερμότερος των τελευταίων 15 ετών.

Στην πόλη της Αθήνας η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -1,0 °C, με 18 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 23 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε κατά 2,0 ºC κάτω από τα κανονικά επίπεδα.