Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μέγιστες τιμές έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 7 έως 20 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο το βράδυ. Άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών το βράδυ στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα βελτιωθεί από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 25 βαθμούς στα νότια.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από ανατολικές και βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στα δυτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στα δυτικά σε βορειοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.