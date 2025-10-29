Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους, κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως 21 βαθμούς στα βόρεια, 23 στα ηπειρωτικά και 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους. Θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ στα νότια. Θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στα βόρεια.

Επόμενες ημέρες

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν σταδιακά από τα δυτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και μεταβλητοί στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου: Νεφώσεις στα δυτικά και νότια, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και μεταβλητοί ασθενείς στα ανατολικά. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Άνεμοι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.