Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στα νότια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ασθενείς άνεμοι στα περισσότερα τμήματα – Τοπικά πιο ισχυροί στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ.

Στο νότιο Αιγαίο, οι ριπές θα φτάνουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, σε ευχάριστα επίπεδα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ωστόσο θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στα βόρεια η μέγιστη τιμή θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχέςτους 21 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές προβλέψεις

Αττική: Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός και ήπιες συνθήκες

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εντάσεως 2 με 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Σταθερή φθινοπωρινή ηρεμία

Η Τετάρτη θα κυλήσει με ήπιο καιρό, ηλιοφάνεια και ευχάριστες θερμοκρασίες, χωρίς φαινόμενα, ενώ και οι επόμενες ημέρες της εβδομάδας φαίνεται να κυλούν με γενικά ήπιο καιρό και λίγα αλλά όχι αξιόλογα φαινόμενα. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς το φθινόπωρο δείχνει το ήπιο και φωτεινό του πρόσωπο.