Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά μέχρι το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται παροδικές βροχές έως το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 21 με 23 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, 23 με 25 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με δυτικούς – βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, που θα στραφούν σε βόρειους. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις έως το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν ως το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ στα κεντρικά. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με παροδικές βροχές έως το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που θα στραφούν σε βόρειους. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς, 3-4 χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με ανέμους δυτικούς – βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στον Κορινθιακό. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη. Άνεμοι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που θα στραφούν σε βόρειους. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν ως το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που θα γίνουν βόρειοι. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 21 βαθμούς στα βόρεια και 24 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από τα δυτικά. Άνεμοι νότιοι στα δυτικά, μεταβλητοί στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025: Νεφώσεις στα δυτικά και νότια, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια. Άνεμοι ανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.