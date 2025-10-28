Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, ανήμερα της Εθνικής Εορτής, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στην ανατολική νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πρόσκαιρες βροχές έως το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας τους 22-23 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, τους 24 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 25 στα νησιά του Αιγαίου.

Αττική

Λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι σε 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη

Αναμένονται λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το μεσημέρι στα 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησος

Προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στον Κορινθιακό. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη

Προβλέπονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείους. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και βόρειοι 3-5 μποφόρ στα ανατολικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα νότια.

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου: Αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά. Η ορατότητα περιορισμένη τοπικά στα δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου: Νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές από το βράδυ στο Ιόνιο. Οι άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά, μεταβλητοί ασθενείς στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στη δυτική Ελλάδα, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς σημαντική αλλαγή.