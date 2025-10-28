Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε σήμερα στην Αθήνα η έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί, ενώ οι υπόλοιποι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των 21 βολών, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για την εθνική επέτειο.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και με τις μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα.

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 11:00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην εκδήλωση θα παραστούν οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι προξενικών αρχών.

Νωρίτερα, στις 10:30, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων και αναδεικνύοντας την ιστορική σημασία της ημέρας.