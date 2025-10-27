Γενικά βελτιωμένος καιρός αναμένεται την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά νησιωτικά και τα δυτικά και βόρεια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος και ήπιος, ενώ αναμένεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τοπικά φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά

Από τις πρωινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα στην ανατολική νησιωτική χώρα, και συγκεκριμένα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, φαινόμενα που θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι.

Παράλληλα, λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, έως το απόγευμα.

Λίγες βροχές αναμένονται επίσης κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, και ιδιαίτερα στα ορεινά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι βροχές θα είναι περισσότερες και λίγο πιο έντονες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ηλιοφάνεια και ήπιες συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με περιορισμένες νεφώσεις κατά τόπους, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Παρά τη μικρή μεταβολή της θερμοκρασίας, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει σχετικά ήπια, με ευχάριστες θερμοκρασίες για την εποχή.

Μέτριας έντασης άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους – βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με μέγιστες τιμές γύρω στους 22 με 23°C στα δυτικά και βόρεια, 24 με 26°C στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά έως 27°C στα Δωδεκάνησα.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το μεσημέρι και το απόγευμα σε 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.