Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον τραγικό θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η μαθήτρια δεν συμμετείχε σε μάθημα γυμναστικής τη στιγμή που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου.

Ο γυμναστής ειδοποίησε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να της παράσχει πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε ασθενοφόρο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, στην ιατρική καρτέλα της μαθήτριας σημειωνόταν ότι μπορούσε να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κανένα γνωστό πρόβλημα υγείας.