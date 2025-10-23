Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 15χρονος που υπέστη καρδιακή προσβολή την ώρα που βρισκόταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Η θεία του 15χρονου σοκαρισμένη, περιγράφει στο Live News τη δραματική σκηνή:

” Ήταν στο γυμναστήριο και την ώρα που τελείωνε πάει να πάρει το κινητό του και απλά πέφτει κάτω. Ήταν εκεί μία γιατρός για καλή της ώρα και του έκανε ΚΑΡΠΑ που αυτό τον έσωσε και έτσι πρόλαβε και ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο”.

Το ίδιο περιγράφει και το γυμναστήριο:

«Την ώρα που βρισκόταν στο γυμναστήριο ο (…) μιλούσε με έναν φίλο του. Το παιδί δεν έκανε κάποια άσκηση. Ξαφνικά κατέρρευσε. Εκείνη την ώρα στο γυμναστήριο βρισκόταν ένας γιατρός που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ το οποίο ήρθε σε λίγα λεπτά και τον παρέλαβε».

Σύμφωνα με τους συγγενείς, ο 15χρονος ήταν παιδί που αθλούνταν ενώ οι μέχρι τώρα εξετάσεις του δεν είχαν δείξει ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας:

«Το παιδί πήγαινε πολύ καιρό στο γυμναστήριο; Ναι, αρκετό καιρό ένα μήνα αλλά γενικά ήταν αθλητής δηλαδή είχε κάνει εξετάσεις καρδιολογικές.

Η Έλενα θέλει να δει τις κάμερες να δουν ακριβώς πώς έπεσε το παιδί και τι έγινε, γιατί δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Όλοι είναι υπό κατάρρευση. Οι γονείς του είναι χάλια, χάλια, χάλια χάλια δεν μιλιούνται, δεν μιλάμε στα τηλέφωνα, με μηνύματα συνεννοούμαστε».

Θεία του νεαρού προσθέτει:

«Ούτε αναβολικά έπαιρνε το παιδί, ούτε κάπνιζε. Του κάνανε αιματολογικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε κάτι.

Όντως βρέθηκαν και στις αιματολογικές εξετάσεις ότι δεν βρέθηκαν κάποιες ουσίες. Έχει κάταγμα στην σπονδυλική στήλη γιατί είναι από το πέσιμο και βρέθηκε στο ήπαρ κάποιο υγρό γιατί είναι από την ΚΑΡΠΑ που έγινε.

Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι σε καταστολή το παιδί, ότι μέχρι και τις 03.00 η ώρα το βράδυ ήταν καλά αλλά του αύξησαν τη δόση από μισή που έπαιρνε τώρα παίρνει διπλή.

Προς το παρόν δεν μπορούν να του κάνουν εγκεφαλογράφημα, να του κάνουνε μαγνητική, λόγω ότι δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Γενικά σε ανακοπή δεν έχουμε ιστορικό».

Διασωληνωμένος

Το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, αλλά στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή του, ενώ οι δικοί του άνθρωποι προσεύχονται το παιδί τους να ανοίξει τα μάτια του και να αφήσουν αυτήν την περιπέτεια πίσω τους.