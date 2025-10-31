Tραγωδία στον Ασπρόπυργο. Κορίτσι 10 ετών λιποθύμησε ξαφνικά την ώρα της γυμναστικής χωρις να έχει προηγηθει τραυματισμός.

Το παιδί έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στους συμμαθητές της με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφορό του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών το παιδί κατέληξε.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός του προκλήθηκε πιθανότητα από παθολογικά αίτια