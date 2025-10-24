Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που αθλούνταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γιατρός που βρισκόταν στον χώρο ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ, κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική μέχρι να φθάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Το χρονικό του περιστατικού

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 15χρονος κατέρρευσε μετά το τέλος της προπόνησής του. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, καταγράφονται καρέ καρέ οι στιγμές αγωνίας, καθώς οι διασώστες μεταφέρουν τον νεαρό με φορείο, ενώ πολίτες και αστυνομικοί προσπαθούν να βοηθήσουν.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άνοιξαν τον δρόμο στο ασθενοφόρο, ώστε να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείο. Από το Ασκληπιείο, όπου μεταφέρθηκε αρχικά, ο 15χρονος διακομίστηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του γυμναστηρίου, το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας άσκησης, όταν το παιδί ξαφνικά κατέρρευσε. Ο έφηβος φέρει επίσης κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από την πτώση του τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του.