Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) σε γυμναστήριο στον Άλιμο, όταν ένα 15χρονο αγόρι υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της προπόνησής του.

Το παιδί κατέρρευσε αιφνίδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι από την πτώση. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο Ασκληπείο Βούλας.

Μετά τις πρώτες βοήθειες, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό, πιθανότατα από την πτώση τη στιγμή μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.