Πρώτη είδηση στα διεθνή ΜΜΕ είναι η απόφαση της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας να αφαιρέσει από τον πρίγκιπα Aντριου τους βασιλικούς του τίτλους και τιμές καθώς και να τον διώξει από την κατοικία των 30 δωματίων στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Για αποφάσεις που θεωρήθηκαν απαραίτητες κάνει λόγο ανάλυση του BBC αν και επισημαίνει ότι μια τόσο δραστική ενέργεια από τον βασιλιά για να αντιμετωπίσει τον μικρότερο αδελφό του δεν μπορεί να ήταν εύκολη.

«Να αφαιρέσει από τον Άντριου τις τελευταίες βασιλικές συνδέσεις και προνόμια που είχε, να τον απομακρύνει για να προσπαθήσει να εξαλείψει αυτό που έχει γίνει πρόβλημα φήμης για τη βασιλική οικογένεια. Είναι σκληρό. Αλλά οι αποφάσεις που έλαβε ο Βασιλιάς με την υποστήριξη της ευρύτερης Βασιλικής Οικογένειας θεωρήθηκαν σαφώς απαραίτητες» επισημαίνει το δημοσίευμα.

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο βασιλιάς έλαβε αποφασιστικά μέτρα

Ο Τζούλιαν Πέιν, πρώην γραμματέας επικοινωνίας του βασιλιά και της βασίλισσας, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 ότι «ήταν σαφές ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε επιτευχθεί ένα σημείο καμπής με την εμφάνιση νέων πληροφοριών».

Ο Άντριου είχε γίνει «τεράστια απόσπαση της προσοχής» από το έργο της βασιλικής οικογένειας, είπε, προσθέτοντας ότι ήταν καιρός για «αποφασιστική δράση».

Μια συχνή ερώτηση ήταν: γιατί τώρα; Ο Πέιν αναφέρθηκε σε τρεις λόγους.

ένα email που επανεμφανίστηκε και αμφισβητούσε τη χρονολογική σειρά των γεγονότων που ανέφερε ο Άντριου

λεπτομέρειες στις μεταθανάτιες αναμνήσεις της Βιρτζίνια Τζιουφρέ

φωτογραφίες που εμφανίστηκαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις στους χώρους του Κάστρου του Ουίνδσορ

Ο Πέιν λέει ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που εργάζονται είναι «ευαίσθητα στο κοινό αίσθημα», καθώς συναντούν το κοινό «κάθε εβδομάδα». Μπορούν να νιώσουν πότε «πρέπει να τραβηχτούν περισσότεροι μοχλοί», προσθέτει.

Η οικογένεια Τζιουφρέ ζητά περαιτέρω έρευνα

Ο Άντριου θα μετακομίσει στο βασιλικό κτήμα στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ. Η χθεσινή δήλωση του Μπάκιγχαμ με το οποίο έγινε γνωστή η αφαίρεση των τίτλων του αδερφού του βασιλιά Καρόλου, επανέλαβε ότι ο Άντριου «συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του».

Ωστόσο, κατέληξε με τα εξής: «Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος, ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις όταν ήταν έφηβη.

Χθες το βράδυ, η οικογένειά της δήλωσε την Πέμπτη ότι «σήμερα, η ίδια δηλώνει τη νίκη της» και ότι «έριξε έναν βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος». Ο αδελφός της δήλωσε στο BBC ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες για το παρελθόν του Άντριου.

Aναλυτικά η δήλωση της οικογένειας:

«Σήμερα, μια συνηθισμένη Αμερικανίδα από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια έριξε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό θάρρος της.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η αδελφή μας, που ήταν παιδί όταν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη σε αυτήν και σε αμέτρητες άλλες όπως αυτή.

Σήμερα, κηρύσσει τη νίκη της. Εμείς, η οικογένειά της, μαζί με τις αδελφές της που έχουν επιβιώσει, συνεχίζουμε τον αγώνα της Βιρτζίνια και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι θύτες και οι συνεργοί της, που συνδέονται με τον Τζεφρι Επστάιν και την Γκρισλέιν Μάξγουέλ».

Για ταπείνωση μιλά η Daily Mail. «Ο πρίγκιπας Άντριου έγινε απόκληρος την Πέμπτη το βράδυ, αφού ο βασιλιάς του αφαίρεσε τελικά τους τίτλους και το σπίτι του. Από εδώ και στο εξής, ο πρώην δούκας του Γιορκ θα είναι γνωστός απλώς ως κ. Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, χάνοντας ακόμη και τον τίτλο του πρίγκιπα που είχε από τη γέννησή του. Ο 65χρονος Άντριου συμφώνησε επίσης να παραδώσει τη μίσθωση του Royal Lodge και θα εξοριστεί σε μια ιδιωτική κατοικία στο κτήμα Sandringham του μονάρχη στο Νόρφολκ».

Κατά το δημοσίευμα η σκληρή δήλωση 109 λέξεων από το Παλάτι ήρθε μετά από εβδομάδες ανανεωμένων κατηγοριών, που πυροδότησε η εφημερίδα The Mail on Sunday, η οποία αποκάλυψε συγκλονιστικά email που έφεραν στο φως το βάθος της φιλίας του με τον Επστάιν και αποκάλυψαν ότι ο πρίγκιπας είπε ψέματα όταν ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του το 2010.

«Σε συνδυασμό με τις βιβλίο της Τζιουφρέ, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, τις περαιτέρω αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Άντριου με αμφιλεγόμενους επιχειρηματίες και την αυξανόμενη δημόσια οργή για την προνομιακή μίσθωση της έπαυλης του στο Ουίνδσορ, ο βασιλιάς ενήργησε αποφασιστικά μια για πάντα» υπογραμμίζει το δημοσίευμα.