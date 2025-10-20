Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο πρίγκιπας Άντριου προσπάθησε να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για την κατήγορό του, Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μέσω της αστυνομικής προστασίας του το 2011.

Αυτό συνέβη μετά την έκκληση του αδελφού της κας Τζιουφρέ προς τον βασιλιά Κάρολο Γ’ να αφαιρέσει από τον Άντριου τον τίτλο του «πρίγκιπα», μετά την ανακοίνωση ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τους άλλους τίτλους του.

Η Τζιουφρέ δήλωσε ότι ήταν μεταξύ των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών που εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Τζέφρι Επστάιν και ο πλούσιος κύκλος του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε την Κυριακή ότι «εξετάζει ενεργά τις καταγγελίες» ενώ το Παλάτι του Μπάκιγχαμ κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές, αλλά αρνείται συστηματικά όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος, ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου σε τρεις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όταν ήταν 17 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mail on Sunday, ο Άντριου ζήτησε από την αστυνομική του προστασία να την ερευνήσει λίγο πριν η εφημερίδα δημοσιεύσει μια φωτογραφία της πρώτης συνάντησης της κ. Τζιουφρέ με τον πρίγκιπα τον Φεβρουάριο του 2011.

Η εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι έδωσε στον αξιωματικό την ημερομηνία γέννησής της και τον εμπιστευτικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.

Η Sunday Telegraph ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Άντριου «προσπάθησε να βρει βρώμικα μυστικά» για την κ. Τζιουφρέ.

Εν τω μεταξύ, οι Sunday Times ανέφερε ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, «δεν ήταν ικανοποιημένος» με την απόφαση του Άντριου να παραιτηθεί από τους τίτλους του και ότι θα υιοθετούσε μια πιο σκληρή στάση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στον θείο του να παραστεί στη μελλοντική του στέψη.

Ο πρίγκιπας δέχεται αυξανόμενη πίεση λόγω των δεσμών του με τον σεξουαλικό εγκληματία Επστάιν, με εκκλήσεις προς το Μπάκιγχαμ να λάβει μέτρα εναντίον του.

Την Παρασκευή, ο Άντριου ανακοίνωσε ότι παραδίδει οικειοθελώς τους τίτλους του και παραιτείται από την ιδιότητα μέλους του Τάγματος.

Πηγή: BBC