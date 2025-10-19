Ο πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας φέρεται να είχε ζητήσει από τη Μητροπολιτική Αστυνομία το 2011 να συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία για τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, τη γυναίκα που τον κατηγορούσε για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη, με στόχο να πλήξει την αξιοπιστία της. Το γεγονός αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mail on Sunday, λίγες ημέρες αφότου ο Άντριου παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι «ερευνά» τις σχετικές καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν από τη βρετανική εφημερίδα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Άντριου, νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του. Η απόφαση ήρθε έπειτα από χρόνια σκάνδαλα, κυρίως λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Όπως ανέφερε τότε, «οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου βλάπτουν το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της βασιλικής οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντοτε έκανα, να δώσω προτεραιότητα στο καθήκον μου προς την οικογένειά μου και τη χώρα μου».

Ωστόσο, το νέο δημοσίευμα δείχνει ότι η παραίτησή του δεν φαίνεται να έχει περιορίσει το σκάνδαλο που τον περιβάλλει. Ο 65χρονος πρίγκιπας δεν έχει αναλάβει δημόσιο ρόλο από το 2019 και το 2022 έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες, μετά την αποκάλυψη νέων καταγγελιών εις βάρος του.

Την ίδια χρονιά, ο Άντριου είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σε ηλικία 17 ετών. Ο ίδιος αρνείτο σταθερά τις κατηγορίες, όμως το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα με την επικείμενη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Τζιούφρε, έπειτα από τον θάνατό της τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mail on Sunday, που επικαλείται ηλεκτρονική αλληλογραφία του Άντριου με το γραφείο Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρίγκιπας είχε ζητήσει από μέλος της προσωπικής του ασφάλειας να βρει πληροφορίες για τη γυναίκα. Φέρεται να είχε παραδώσει στην αστυνομία στοιχεία της, όπως ημερομηνία γέννησης και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ζητώντας να διερευνηθεί το παρελθόν της, καθώς πίστευε ότι διέθετε ποινικό μητρώο στις ΗΠΑ.

Η οικογένεια της Τζιούφρε διέψευσε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια δεν είχε ποινικό μητρώο. Η εφημερίδα σημειώνει, επίσης, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε ο Άντριου ανταποκρίθηκε στο αίτημά του. «Έχουμε ενημερωθεί για τις πληροφορίες του Τύπου και ερευνούμε τις καταγγελίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.