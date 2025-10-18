Σε μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ο πρίγκιπας Άντριου, 65 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, μέσω δήλωσης του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, ότι παραιτείται από όλους τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Δούκα του Γιορκ. Η απόφασή του έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και τη φερόμενη εμπλοκή του με Κινέζο κατάσκοπο.

«Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού.

Ο πρίγκιπας Άντριου προσθέτει: «Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω πάνω απ’ όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου. Επιμένω στην απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποστασιοποιηθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Συνεπώς, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου».

Απώλεια τίτλων και αποχώρηση από βασιλικά τάγματα

Ο αδελφός του Βασιλιά Καρόλου θα αποχωρήσει και από το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter), ωστόσο θα διατηρήσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ως γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα, Δούκισσα του Γιορκ, φέρεται να εγκαταλείπει επίσης τον τίτλο της και θα είναι πλέον γνωστή απλώς ως Σάρα Φέργκιουσον. Τα παιδιά τους, πριγκίπισσα Μπεατρίς και πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους.

Η πορεία απομάκρυνσης από τον δημόσιο βίο

Η νέα αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί το οριστικό τέλος του δημόσιου ρόλου του πρίγκιπα. Ο Άντριου είχε αποσυρθεί από τα καθήκοντά του το 2019, μετά τη συνέντευξή του στο BBC που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Τον Ιανουάριο του 2022, η βασίλισσα Ελισάβετ του είχε αφαιρέσει τους στρατιωτικούς τίτλους και τις βασιλικές του χορηγίες, κατόπιν της δικαστικής απόφασης που επέτρεψε την αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε εναντίον του. Η υπόθεση έκλεισε αργότερα με εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζιούφρε

Στο βιβλίο «Nobody’s Girl» [Το Κορίτσι Κανενός], η Τζιούφρε περιγράφει τον πρίγκιπα Άντριου ως άνθρωπο με «εκ γενετής δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί της». Παράλληλα, χαρακτηρίζει τον Έπσταϊν ως «αυθεντία στη χειραγώγηση» και ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της τρεις φορές, μεταξύ άλλων και στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ.

«Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά παρόλα αυτά κυριαρχικός – σαν να πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν κληρονομικό του δικαίωμα», γράφει χαρακτηριστικά η Τζιούφρε.