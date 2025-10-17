Ο πρίγκιπας Άντριου, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε σκάνδαλα, κυρίως αυτό που αφορά τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι αποποιείται τον βασιλικό του τίτλο, του Δούκα του Γιορκ, “αρνούμενος κατηγορηματικά” τις κατηγορίες σε βάρος του.

“Μετά τη συζήτηση με τον βασιλιά (Κάρολο Γ’, αδελφό του σ.σ.) και την οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου βλάπτουν το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της βασιλικής οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντοτε έκανα, να δώσω προτεραιότητα στο καθήκον μου προς την οικογένειά μου και τη χώρα μου”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρίγκιπα.

“Επομένως δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ή τις τιμές που του απονέμονται. Όπως έχω πει και νωρίτερα, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες σε βάρος μου” συνεχίζει ο πρίγκιπας, ο οποίος είχε ήδη αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή πριν από πέντε χρόνια υπό την πίεση του σκανδάλου.

Ο 65χρονος πρίγκιπας, ο οποίος χάνει τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ με άμεση ισχύ, έπεσε σε δυσμένεια λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπστιν που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, πριν αρχίσει η δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Άντριου δεν έχει κανέναν δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες το 2022.

Ωστόσο, θα διατηρήσει τον τίτλο του πρίγκιπα, καθώς είναι γιος της βασίλισσας Ελισάβετ που πέθανε το 2022.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπστιν συνεχίζουν να πληθαίνουν, κυρίως με την επικείμενη κυκλοφορία ενός βιβλίου μετά θάνατον, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν στον Τύπο. Σε αυτό το βιβλίο, η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η κύρια κατήγορος του πρίγκιπα Άντριου, αφηγείται τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε μαζί του όταν ήταν μόλις 17 ετών.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη το 2021 κατά του πρίγκιπα Άντριου.

Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες των σεξουαλικών επιθέσεων και απέφυγε μια δίκη στη Νέα Υόρκη καταβάλλοντας αρκετά εκατομμύρια δολάρια.