Αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, με τίτλο Nobody’s Girl, δημοσίευσε η εφημερίδα Guardian. Στο βιβλίο, η Τζιουφρέ αναφέρεται σε τρεις φερόμενες σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα Άντριου, περιγράφοντας λεπτομέρειες από τη γνωριμία τους και γεγονότα που ακολούθησαν.

Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι κατά την πρώτη τους συνάντηση στο Λονδίνο το 2001, επισκέφθηκαν μαζί νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου, όπως γράφει, ο Άντριου «ήταν κάπως αδέξιος χορευτής» και «ίδρωνε πολύ». Ο πρίγκιπας έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό αυτό, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 ότι έπασχε από πάθηση που τον εμπόδιζε να ιδρώνει.

Σύμφωνα με την Τζιουφρέ, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, ετοίμασε ένα μπάνιο για τον Άντριου πριν συνευρεθούν. Όπως αναφέρει, «Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά εξακολουθούσε να συμπεριφέρεται σαν να είχε το δικαίωμα, σαν να πίστευε ότι το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν κληρονομικό του δικαίωμα».

Η ίδια γράφει ότι έλαβε 15.000 δολάρια από τον Τζέφρι Έπσταϊν για να «εξυπηρετήσει τον άντρα που τα ταμπλόιντ αποκαλούσαν “Randy Andy”».

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα, που δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες από την εφημρίδα Guardian, η Βιρτζίνια Τζιουφρέ αναφέρεται σε δύο ακόμη περιστατικά με τον πρίγκιπα Άντριου. Το ένα φέρεται να έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, περίπου έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους, και το άλλο στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όταν, όπως σημειώνει, ήταν περίπου 18 ετών. Το απόσπασμα περιγράφει το τελευταίο ως «όργιο» με «περίπου οκτώ άλλες νεαρές κοπέλες» που «φαίνονταν να είναι κάτω των 18 ετών».