Ένα νέο απόσπασμα από το βιβλίο Nobody’s Girl της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που δημοσιεύει η New York Post, αποκαλύπτει σοκαριστικές λεπτομέρειες για την κακοποίηση που, σύμφωνα με την ίδια, υπέστη από έναν «πολύ γνωστό πρωθυπουργό». Η Τζιουφρέ, γνωστή ως ένα από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, περιγράφει στο βιβλίο της τις τραυματικές εμπειρίες που τη σημάδεψαν μέχρι την αυτοκτονία της σε ηλικία 41 ετών.

Στο μεταθανάτιο βιβλίο της με τίτλο η Τζιουφρέ θυμάται ότι παρακαλούσε τον Έπσταϊν να παρέμβει, αφού ο ανώνυμος πολιτικός την ανάγκασε να ικετεύσει για τη ζωή της — αλλά ο παιδεραστής της είπε ψυχρά ότι αυτό ήταν απλώς μέρος της δουλειάς της.

«Μετά την επίθεση, δεν μπορούσα να παραμείνω ανόητη. Αφού μου φέρθηκαν τόσο βάναυσα και μετά είδα την αναίσθητη αντίδραση του Έπσταϊν στο πόσο τρομοκρατημένη ένιωθα, έπρεπε να αποδεχτώ ότι ο Έπσταϊν με επαινούσε απλώς ως μέσο χειραγώγησης για να με κρατήσει υποτακτική», έγραψε η Τζιουφρέ, σύμφωνα με ένα απόσπασμα που μοιράστηκε με την εφημερίδα The Post.

Η Τζιουφρέ αναφερόταν απλώς στο συγκεκριμένο άτομο ως «Πρωθυπουργό», λέγοντας ότι φοβόταν ότι ο βίαιος άνδρας θα «προσπαθούσε να της κάνει κακό» αν δημοσίευε το όνομά του.

Στο παρελθόν, ωστόσο, όπως αναφέρει η New York Post, είχε κατονομάσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ σε δικαστικά έγγραφα ως έναν από τους πολλούς άνδρες της ελίτ που την είχαν βιάσει, ισχυρισμό τον οποίο ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Στο βιβλίο των απομνημονευμάτων της, η Τζιουφρέ αναφέρει ότι συνάντησε για πρώτη φορά τον «Πρωθυπουργό» στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους κάποια στιγμή το 2002, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Της δόθηκε εντολή να τον συνοδεύσει σε μια καμπάνα, αλλά ο άνδρας της έκανε σαφές, μόλις έμειναν μόνοι, ότι «ήθελε βία».

«Με έπνιγε επανειλημμένα μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου και απολάμβανε να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου. Το φρικτό είναι ότι ο πρωθυπουργός γελούσε όταν μου έκανε κακό και διεγείρονταν ακόμα περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από την καμπάνα αιμορραγώντας από το στόμα, τον κόλπο και τον πρωκτό. Για μέρες, πονούσα όταν ανέπνεα και κατάπινα, έγραψε μεταξύ άλλων η Τζιουφρέ.

Πηγή: New York Post