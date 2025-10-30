Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας αποφάσισε να αφαιρέσει από τον μικρότερο αδελφό του Άντριου τους τίτλους και τις τιμές του και να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει το σπίτι του, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Πέμπτη, λόγω των δεσμών του με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση στον Άντριου να παραδώσει τη μίσθωση της έπαυλής του, που ονομάζεται Royal Lodge, και θα μετακομίσει σε άλλο ιδιωτικό κατάλυμα.

«Ο Βασιλιάς σήμερα ξεκίνησε μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του Τίτλου, των Τιμών και των Διακρίσεων του Πρίγκιπα Ανδρέα», ανέφερε μια δήλωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Ο Πρίγκιπας Ανδρέας θα είναι πλέον γνωστός ως Ανδρέας Μάουντμπαττεν Ουίνδσορ. Η ενοικίασή του στο Royal Lodge, μέχρι σήμερα, του παρείχε νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Έχει πλέον κοινοποιηθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης και θα μετακινηθεί σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία,» συνεχίζει η δήλωση.

«Αυτές οι ποινές θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται».

«Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθιά συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης», δήλωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Πηγές: Reuters, CNN