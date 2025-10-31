Με το «λουκέτο» να μπαίνει σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα σε όλη τη χώρα από τις 3 Νοεμβρίου, το ερώτημα είναι αν από εδώ και πέρα τα ΕΛΤΑ θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών ιδίως των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων που εξαρτώνται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη σύνταξη, τα επιδόματα και την αλληλογραφία τους.

Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η εξυπηρέτηση θα συνεχιστεί απρόσκοπτα μέσω των υπόλοιπων 250 καταστημάτων, 400 πρακτορείων και 150 Elta Courier, καθώς και με κατ’ οίκον διανομή συντάξεων, επιδομάτων και αλληλογραφίας. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι αρκετοί πολίτες κρατούν μικρό καλάθι, περιμένοντας να δουν αν πράγματι η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και στην καθημερινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ, το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους – Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον και ψηφιακοί ταχυδρόμοι

Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά από τους ταχυδρόμους κατ’ οίκον. «Οι πολίτες με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συντάξεις, επιδόματα και αλληλογραφία απευθείας στο σπίτι τους», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, οι αγροτικοί ταχυδρόμοι και οι διανομείς της περιφέρειας θα συνεχίσουν κανονικά το έργο τους, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής. Σε κάθε νησί θα διατηρείται τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ το δίκτυο ενισχύεται από κινητές μονάδες και συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης. Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, τα ΕΛΤΑ θα ενημερώνουν επίσημα τους πολίτες για τον αρμόδιο αγροτικό ταχυδρόμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 212 0000 700, προκειμένου να ενημερώνονται για τον ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στον χώρο τους.

Ψηφιακά εργαλεία και ενίσχυση διανομών

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι των ΕΛΤΑ, οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλέον σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό, PDA και POS, για άμεσες πληρωμές, εισπράξεις και παραδόσεις στον χώρο του πολίτη, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα αξιοποιηθούν στη διανομή, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων.

Αιτιολόγηση κλεισίματος και δεσμεύσεις ΕΛΤΑ

Το Yπερταμείο και η διοίκηση των ΕΛΤΑ αιτιολογούν τη μείωση των φυσικών καταστημάτων ως αναγκαίο βήμα για την εξορθολογισμένη διαχείριση και βιωσιμότητα του οργανισμού. «Η αναδιοργάνωση δεν αφορά συρρίκνωση του δικτύου, αλλά βελτίωση της αποδοτικότητας, ώστε οι πόροι να επενδύονται σε τεχνολογία, σύγχρονο εξοπλισμό και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη», τονίζουν πηγές των ΕΛΤΑ.

Παράλληλα, επιμένουν ότι η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη και συνεχίζει να καλύπτει το 100% της χώρας μέσω καταστημάτων, πρακτορείων, ταχυδρόμων, κινητών μονάδων και συνεργαζόμενων σημείων εξυπηρέτησης.

Οριστική απόφαση και στόχος βιωσιμότητας

Ο κ. Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σε δηλώσεις του στo ΕΡΤnews, υπενθυμίζει ότι το επιστολικό έργο έχει μειωθεί κατά 90% την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη διατήρηση τόσων φυσικών καταστημάτων. «Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο», δηλώνει.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του οργανισμού και για την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθρώπινη επαφή και την προσωπική εξυπηρέτηση.

Δείτε αναλυτικά την λίστα με τα 204 καταστήματα ΕΔΩ

Τύρναβος: Διαμαρτυρία κατοίκων για το κλείσιμο υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρόμενιο για βτην απόφαση κλεισίματος του καταστήματος, αναφέρει το ΕΡΤnews.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται μετά από σύσκεψη φορέων και συλλόγων του Τυρνάβου που πραγματοποιήθηκε χθες μετά από πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής. Συμφωνα με τις αποφάσεις της σύσκεψης, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει παράσταση στην διοίκηση των ΕΛΤΑ στη Λάρισα καθώς και συντονισμός δράσεων με αλλους Δήμους, όπου κλείνουν υποκαταστήματα.

Σημειώνεται ότι στην Π.Ε. Λάρισας κλείνουν τα υπoκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Τύρναβο, Αγιά και Συκούριο.

Αναφορά στη Βουλή

Εντωμεταξύ, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαληςκατέθεσε σχετική Αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης και την παραμονή σε λειτουργία των καταστημάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που συνοδεύει την αναφορά, στη μαζική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, σωματείων, συλλόγων και πλήθος πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν ομόφωνα την αντίθεσή τους στο κλείσιμο των καταστημάτων.

Όλοι μιλούν για μια απόφαση που υποβαθμίζει περαιτέρω την περιοχή, πλήττει τους πολίτες και εντείνει την απογύμνωση των δημόσιων υπηρεσιών στην επαρχία.

Η Δημοτική Αρχή, οι τοπικοί επαγγελματίες, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι κάνουν λόγο για “απομόνωση” και “εγκατάλειψη” των τοπικών κοινωνιών από την κυβέρνηση, τονίζοντας πως τα ΕΛΤΑ εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις — πολλοί από τους οποίους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ή τη δυνατότητα μετακίνησης προς τη Λάρισα.

Ο κ. Κόκκαλης, στην παρέμβασή του, κάνει λόγο για αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη ενέργεια, που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την απουσία σχεδίου για την περιφερειακή συνοχή και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ανάγκες της υπαίθρου.

«Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς διοικητική. Είναι πολιτική. Είναι άλλη μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση θεωρεί τη Θεσσαλία και τις τοπικές κοινωνίες της ως περιοχές δεύτερης κατηγορίας. Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ σημαίνει κοινωνική απομόνωση, οικονομική ζημιά και απώλεια θέσεων εργασίας», επισημαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κόκκαλης, «το κράτος οφείλει να στηρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες, όχι να τις αποσύρει, ειδικά σε περιοχές όπου αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής».