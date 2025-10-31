Με το «λουκέτο» να μπαίνει σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα σε όλη τη χώρα από τις 3 Νοεμβρίου, το ερώτημα είναι αν από εδώ και πέρα τα ΕΛΤΑ θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών ιδίως των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων που εξαρτώνται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη σύνταξη, τα επιδόματα και την αλληλογραφία τους.
Η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η εξυπηρέτηση θα συνεχιστεί απρόσκοπτα μέσω των υπόλοιπων 250 καταστημάτων, 400 πρακτορείων και 150 Elta Courier, καθώς και με κατ’ οίκον διανομή συντάξεων, επιδομάτων και αλληλογραφίας. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι αρκετοί πολίτες κρατούν μικρό καλάθι, περιμένοντας να δουν αν πράγματι η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και στην καθημερινότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ, το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.
Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους – Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον και ψηφιακοί ταχυδρόμοι
Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά από τους ταχυδρόμους κατ’ οίκον. «Οι πολίτες με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συντάξεις, επιδόματα και αλληλογραφία απευθείας στο σπίτι τους», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.
Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, οι αγροτικοί ταχυδρόμοι και οι διανομείς της περιφέρειας θα συνεχίσουν κανονικά το έργο τους, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής. Σε κάθε νησί θα διατηρείται τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ το δίκτυο ενισχύεται από κινητές μονάδες και συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης. Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, τα ΕΛΤΑ θα ενημερώνουν επίσημα τους πολίτες για τον αρμόδιο αγροτικό ταχυδρόμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 212 0000 700, προκειμένου να ενημερώνονται για τον ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στον χώρο τους.
Ψηφιακά εργαλεία και ενίσχυση διανομών
Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι των ΕΛΤΑ, οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλέον σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό, PDA και POS, για άμεσες πληρωμές, εισπράξεις και παραδόσεις στον χώρο του πολίτη, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα αξιοποιηθούν στη διανομή, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων.
Αιτιολόγηση κλεισίματος και δεσμεύσεις ΕΛΤΑ
Το Yπερταμείο και η διοίκηση των ΕΛΤΑ αιτιολογούν τη μείωση των φυσικών καταστημάτων ως αναγκαίο βήμα για την εξορθολογισμένη διαχείριση και βιωσιμότητα του οργανισμού. «Η αναδιοργάνωση δεν αφορά συρρίκνωση του δικτύου, αλλά βελτίωση της αποδοτικότητας, ώστε οι πόροι να επενδύονται σε τεχνολογία, σύγχρονο εξοπλισμό και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη», τονίζουν πηγές των ΕΛΤΑ.
Παράλληλα, επιμένουν ότι η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη και συνεχίζει να καλύπτει το 100% της χώρας μέσω καταστημάτων, πρακτορείων, ταχυδρόμων, κινητών μονάδων και συνεργαζόμενων σημείων εξυπηρέτησης.
Οριστική απόφαση και στόχος βιωσιμότητας
Ο κ. Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σε δηλώσεις του στo ΕΡΤnews, υπενθυμίζει ότι το επιστολικό έργο έχει μειωθεί κατά 90% την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη διατήρηση τόσων φυσικών καταστημάτων. «Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο», δηλώνει.
Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του οργανισμού και για την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθρώπινη επαφή και την προσωπική εξυπηρέτηση.
Δείτε αναλυτικά την λίστα με τα 204 καταστήματα ΕΔΩ
Τύρναβος: Διαμαρτυρία κατοίκων για το κλείσιμο υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρόμενιο για βτην απόφαση κλεισίματος του καταστήματος, αναφέρει το ΕΡΤnews.
Η κινητοποίηση πραγματοποιείται μετά από σύσκεψη φορέων και συλλόγων του Τυρνάβου που πραγματοποιήθηκε χθες μετά από πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής. Συμφωνα με τις αποφάσεις της σύσκεψης, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει παράσταση στην διοίκηση των ΕΛΤΑ στη Λάρισα καθώς και συντονισμός δράσεων με αλλους Δήμους, όπου κλείνουν υποκαταστήματα.
Σημειώνεται ότι στην Π.Ε. Λάρισας κλείνουν τα υπoκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Τύρναβο, Αγιά και Συκούριο.
Αναφορά στη Βουλή
Εντωμεταξύ, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαληςκατέθεσε σχετική Αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης και την παραμονή σε λειτουργία των καταστημάτων.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα που συνοδεύει την αναφορά, στη μαζική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, σωματείων, συλλόγων και πλήθος πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν ομόφωνα την αντίθεσή τους στο κλείσιμο των καταστημάτων.
Όλοι μιλούν για μια απόφαση που υποβαθμίζει περαιτέρω την περιοχή, πλήττει τους πολίτες και εντείνει την απογύμνωση των δημόσιων υπηρεσιών στην επαρχία.
Η Δημοτική Αρχή, οι τοπικοί επαγγελματίες, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι κάνουν λόγο για “απομόνωση” και “εγκατάλειψη” των τοπικών κοινωνιών από την κυβέρνηση, τονίζοντας πως τα ΕΛΤΑ εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις — πολλοί από τους οποίους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ή τη δυνατότητα μετακίνησης προς τη Λάρισα.
Ο κ. Κόκκαλης, στην παρέμβασή του, κάνει λόγο για αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη ενέργεια, που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την απουσία σχεδίου για την περιφερειακή συνοχή και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ανάγκες της υπαίθρου.
«Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς διοικητική. Είναι πολιτική. Είναι άλλη μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση θεωρεί τη Θεσσαλία και τις τοπικές κοινωνίες της ως περιοχές δεύτερης κατηγορίας. Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ σημαίνει κοινωνική απομόνωση, οικονομική ζημιά και απώλεια θέσεων εργασίας», επισημαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ.
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κόκκαλης, «το κράτος οφείλει να στηρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες, όχι να τις αποσύρει, ειδικά σε περιοχές όπου αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής».
Χανιά: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στον Πλατανιά
Σε διαμαρτυρία για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος στον Πλατανιά προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Η συγκέντρωση έλαβε χώρα μπροστά από το ταχυδρομικό κατάστημα, σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα.
Διαμαρτυρία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: Κάλεσμα στον πρωθυπουργό για άμεση παρέμβαση
Η απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο οριστικό κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων στην Ιαλυσό, τ’ Αφάντου και το 2ο κατάστημα της πόλης της Ρόδου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με τη Ροδιακή.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον πρωθυπουργό, καλώντας την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφαση αυτή, η οποία πλήττει όχι μόνο τη λειτουργία της τοπικής οικονομίας, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών.
Η απόφαση αυτή, η οποία επηρεάζει εκατοντάδες κατοίκους και επιχειρήσεις, έρχεται σε μία εποχή κατά την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να ενισχύονται και να εκσυγχρονίζονται, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές.
Η επιστολή, που κοινοποιείται στους βουλευτές του νομού και στους τοπικούς φορείς, αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες της περαιτέρω συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ και καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Ρόδο.
Ακολουθεί η ανοιχτή επιστολή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου προς τον πρωθυπουργό:
«Στο πλαίσιο της ανακοίνωση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για το οριστικό κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων στην Ιαλυσό, στ’ Αφάντου και του 2ου καταστήματος της πόλης της Ρόδου, η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου προχώρησε σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρα, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω.
ΠΡΟΣ:
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
ΚΟΙΝ:
Βουλευτές Ν. Δωδ/σου, κ.κ. Μάνο Κόνσολα, Γιάννη Παππά, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλη Υψηλάντη, Γιώργο Νικητιάδη
Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο
Δήμαρχο Ρόδου, κ. Αλέξανδρο Κολιάδη
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα: Αντίθεση στο κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων Ιαλυσού, Αφάντου και του 2ου καταστήματος της πόλης της Ρόδου
Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,
Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή του για τη νέα απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο οριστικό κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων στην Ιαλυσό, στ’ Αφάντου και του 2ου ταχυδρομικού καταστήματος της πόλης της Ρόδου.
Η απόφαση αυτή στερεί από χιλιάδες κατοίκους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις τη δυνατότητα στοιχειώδους εξυπηρέτησης και πλήττει ευθέως την κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού μας.
Η Ρόδος, ένα νησί με δυναμική οικονομία και τουρισμό, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως “δευτέρας κατηγορίας περιοχή”. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της δικαιούνται πλήρεις και αξιοπρεπείς δημόσιες υπηρεσίες, όχι περικοπές και κλειστά καταστήματα.
Η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, αντί της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού τους, επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πολίτες των νησιωτικών περιοχών, όπου η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες είναι ήδη δυσκολότερη.
Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών πλήττονται άμεσα, καθώς η δυνατότητα εξυπηρέτησης σε βασικές ανάγκες, όπως η παραλαβή αλληλογραφίας, η πληρωμή λογαριασμών και η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, περιορίζονται δραματικά.
Η απόφαση αυτή, πέραν της κοινωνικής της διάστασης, συνιστά και πλήγμα για τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ, που καλούνται να σηκώσουν δυσανάλογο βάρος υπό καθεστώς αβεβαιότητας και πίεσης.
Κύριε πρωθυπουργέ,
Σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα, ώστε να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων στην Ιαλυσό, στ’ Αφάντου και του 2ου ταχυδρομικού καταστήματος της πόλης της Ρόδου και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους προς όφελος των πολιτών, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας.
Παράλληλα, ζητούμε να εξεταστεί συνολικά η κατάσταση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη νησιωτική Ελλάδα, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας των ΕΛΤΑ σε κάθε περιοχή που οι πολίτες, τις έχουν πραγματικά ανάγκη.
Η πρόσβαση στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι “κόστος” – είναι δικαίωμα!
Η Ρόδος δεν θα δεχτεί σιωπηλά άλλη υποβάθμιση.
Με εκτίμηση,
Για το Εργατικό Κέντρο Ρόδου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Διαμαρτυρία στην Κρέστενα για το ξαφνικό «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ
Σε εξέλιξη είναι διαμαρτυρία στα ΕΛΤΑ στην Κρέστενα, σύμφωνα με το patrisnews.com.
Αφορμή έχει σταθεί η απόφαση της εταιρίας για «λουκέτο» σε 204 καταστήματα ανά τη χώρα, αναμέσά τους και αρκετά καταστήματα στο νομό Ηλείας.
Πλήθος κόσμου δίνει το παρών από το πρωί στο ΕΛΤΑ της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς κάτοικοι διαμαρτύρονται για το, χωρίς καμία προειδοποίηση, κλείσιμο των ΕΛΤΑ.
Η απόφαση αυτή, πέραν του ότι αφήνει ξεκρέμαστους τους πολίτες, αφήνει και στο δρόμο δεκάδες εργαζομένους.
Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω διαμαρτυρία, συμμετέχει και ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, ο οποίος απηύθυνε λόγο στους διαμαρτυρόμενους.
Ανοιχτή Επιστολή Δημάρχου Αμαρίου με Θέμα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ – Αγίας Φωτεινής, Δ. Αμαρίου
Θέμα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ – Αγίας Φωτεινής, Δ. Αμαρίου
Προς: Διοίκηση ΕΛΤΑ
m.kolovatsiou@elta-net.gr
Κοινοποίηση:
- Περιφέρεια Κρήτης
- Βουλευτές Π.Ε. Ρεθύμνου
- ΠΕΔ Κρήτης
Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Δήμος Αμαρίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αντίθεσή του στην απόφαση περί κλεισίματος του Καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που λειτουργεί επί σειρά ετών στην Αγία Φωτεινή, έδρα του Δήμου μας.
Το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί βασική υποδομή εξυπηρέτησης των κατοίκων μιας εκτεταμένης, ορεινής και δυσπρόσιτης περιοχής, που περιλαμβάνει πλήθος οικισμών με κυρίως ηλικιωμένο πληθυσμό. Είναι αδιανόητο, την ώρα που μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό και αποκέντρωση, να αποδυναμώνονται οι υποδομές των δημοσίων υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες.
Η λειτουργία του είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς εξασφαλίζει υπηρεσίες όπως:
- παραλαβή και αποστολή αλληλογραφίας και δεμάτων,
- πληρωμή συντάξεων και λογαριασμών,
- εξυπηρέτηση αγροτών και επαγγελματιών της περιοχής.
Το ενδεχόμενο κλείσιμο του καταστήματος θα έχει σοβαρότατες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς:
- θα στερήσει από τους κατοίκους ένα κρίσιμο σημείο επαφής με το κράτος και τις υπηρεσίες του,
- θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τα άτομα χωρίς ίδια μέσα μετακίνησης,
- θα συμβάλει περαιτέρω στη δημογραφική και οικονομική αποδυνάμωση του ορεινού Δήμου μας.
Η πρόσβαση στο πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα (Σπήλι) είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της απόστασης, της ελλιπούς συγκοινωνίας και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας.
Ως εκ τούτου, ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης περί αναστολής λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ Αγίας Φωτεινής και τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του, με στόχο την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών του Δήμου μας, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Οι πολίτες του δήμου μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν τους αξίζει να αντιμετωπίζονται κατά αυτό τον τρόπο. Αξίζουν σεβασμό, ισότιμη μεταχείριση και δίκαιες υπηρεσίες.
Ο Δήμος Αμαρίου δηλώνει τη διάθεσή του να συνεργαστεί με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και το αρμόδιο Υπουργείο για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στους δημότες μας.
Με εκτίμηση,
Παντελής Μουρτζανός,
Δήμαρχος Αμαρίου
Διαμαρτυρία και από τον Δήμο Ζίτσας για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ
Την έντονη αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική απόφαση των ΕΛ.ΤΑ για το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Ζίτσας εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το epiruspost.gr.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταφέροντας την ομόθυμη βούληση της τοπικής κοινωνίας, εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας και προτείνει στους Δήμους που πλήττονται από την απόφαση των ΕΛ.ΤΑ είτε να απέχουν από το επικείμενο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), είτε οι συμμετέχοντες να καταγγείλουν δημόσια τη διοίκηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παθητική της στάση απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα των Δήμων.
Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι το κλείσιμο του ταχυδρομείου αποτελεί «χαριστική βολή» για μια περιοχή που παλεύει να παραμείνει ζωντανή. Το Δημοτικό Συμβούλιο τονίζει ότι η απόφαση οδηγεί τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές σε οικονομική, κοινωνική και διοικητική απομόνωση, πλήττοντας κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους, που αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ζωή στα χωριά τους.
Η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ, με τη συναίνεση του αρμόδιου Υπουργού, «απογυμνώνει» τον τόπο και δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων, στερώντας τους τη δυνατότητα να αποστείλουν ή να παραλάβουν αλληλογραφία, να εισπράξουν συντάξεις και να πληρώσουν λογαριασμούς. Το ψήφισμα χαρακτηρίζει την απόφαση ως «ανεδαφική», υπενθυμίζοντας ότι οι εξαγγελίες για ενίσχυση των ορεινών περιοχών αποδεικνύονται «κενό γράμμα».
Κάλεσμα για σθεναρή αντίδραση
Ο Δήμος Ζίτσας καλεί τον αρμόδιο Υπουργό, τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ και κάθε πολιτικό και υπηρεσιακό φορέα να επανεξετάσουν την απόφαση, προειδοποιώντας ότι το κλείσιμο του ταχυδρομείου θα επιφέρει σοβαρή ταλαιπωρία στους δημότες.
Παράλληλα, προτείνεται στους Δημοτικούς Συμβούλους και τις Δημοτικές Αρχές των άλλων Δήμων που πλήττονται από τη συγκεκριμένη απόφαση να δείξουν συλλογική αντίδραση στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και στήριξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Το ψήφισμα θα αποσταλεί στον Υπουργό, τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ, τους βουλευτές της περιοχής, καθώς και στους φορείς ΚΕΔΕ και ΠΕΔ Ηπείρου.
Διαμαρτυρία του δημάρχου Τεμπών για το κλείσιμο του Ταχυδρομείου Συκουρίου
Την έντονη διαμαρτυρία του για το αιφνίδιο και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Συκούριο του Δήμου Τεμπών εκφράζει ο δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, αναφέρει η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Όπως επισημαίνει, «το συγκεκριμένο υποκατάστημα εξυπηρετούσε επί δεκαετίες όχι μόνο τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, αλλά και πολίτες από τις γύρω κοινότητες και τον όμορο Δήμο Αγιάς.
«Η παρουσία των ΕΛΤΑ είναι απολύτως αναγκαία για την καθημερινή εξυπηρέτηση ηλικιωμένων, επαγγελματιών και αγροτών, που βασίζονται στις υπηρεσίες του για τις συναλλαγές τους», τονίζει ο κ. Μανώλης.
Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Δήμου Τεμπών έχει πληγεί κατ’ επανάληψη από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα («Διομήδης» 2022, «Daniel» και «Elias» 2023), καθώς και από ζωονόσους, γεγονός που έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία.
«Οι κάτοικοι δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης και ανάκαμψης. Σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, η παρουσία βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως το Ταχυδρομείο, είναι καθοριστικής σημασίας», υπογραμμίζει.
Σύμφωνα με τον κ. Μανώλη, η απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ελήφθη με στενά οικονομικά κριτήρια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές ανάγκες και η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής.
«Ο αντίλογος πως οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά δεν πείθει, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ηλικιωμένο και δεν διαθέτει τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις. Επιπλέον, το υποκατάστημα παρουσίαζε ικανοποιητική κίνηση, γεγονός που αποδεικνύει πως η λειτουργία του είναι όχι μόνο κοινωνικά απαραίτητη, αλλά και οικονομικά δικαιολογημένη», σημειώνει.
Ο Δήμος Τεμπών ζητά: Την άμεση επανεξέταση της απόφασης για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Συκουρίου. Τη συνέχιση της λειτουργίας του με πλήρη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τη θεσμική ενημέρωση του Δήμου για τον μελλοντικό σχεδιασμό των ΕΛΤΑ στην περιοχή.
Την ανάκληση της απόφασης και τη διατήρηση της λειτουργίας του Ταχυδρομείου, «ως πράξη κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού προς τους κατοίκους της περιοχής».
Κλείνοντας, ο δήμαρχος Τεμπών τονίζει: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και οφείλει να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε κάθε απόφαση που επηρεάζει την καθημερινότητά του. Η απομάκρυνση μιας τόσο κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος».