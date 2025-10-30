Είμαι από αυτούς που ακούνε πάντα τις δηλώσεις των προπονητών μετά τα παιχνίδια. Πολλές φορές η υποχρέωσή τους να κάνουν δηλώσεις είναι και λίγο η τιμωρία τους για την μπάλα που έπαιξε η ομάδα που παρουσίασαν. Αλλες φορές είναι συγκινητική η προσπάθεια αναζήτησης μιας δικαιολογίας από τη μεριά τους.

Για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα πως η καλύτερη δικαιολογία που θα άκουγα φέτος θα ήταν αυτό που επικαλέστηκε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το ματς του Αρη στη Λιβαδειά: ο Ισπανός είπε ότι η ομάδα του ήταν άτυχη γιατί ενώ στο γήπεδο υπήρχε τρομερός αέρας στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου σταμάτησε να φυσάει και ο Λεβαδειακός ισοφάρισε. Αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς χθες, μετά το τέλος του Ηλιούπολη – ΑΕΚ (0-1) τον ξεπέρασε.

Αξίζαμε

Η Ηλιούπολη είναι ουραγός στον Νότιο όμιλο της Σούπερ Λίγκας 2. Υπάρχουν φήμες που τη θέλουν να αυτοδιαλύεται και να υποβιβάζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Εχει αλλάξει έξι προπονητές σε επτά αγωνιστικές – επίδοση που λογικά αποτελεί κάποιου είδους παγκόσμιο ρεκόρ, αν και δεν πιστεύω πως οι αλλαγές προπονητών καταγράφονται, διότι ουδείς μπορούσε να φανταστεί πως θα υπάρξει ποτέ ομάδα να κάνει τόσες. Απέναντι σε αυτή την ομάδα η ΑΕΚ έκανε φέτος τη χειρότερη εμφάνισή της και την κέρδισε με 0-1 με ένα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα του έκτου λεπτού των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ δεν είναι πολύ καλά, αλλά η εμφάνιση είναι ανεπίτρεπτη.

Ενας άλλος προπονητής, μετά μάλιστα τη νίκη, θα δήλωνε στενοχωρημένος από την εμφάνιση, θα έλεγε ότι οι παίκτες του πρέπει να σοβαρευτούν κτλ. κτλ. Οχι ο Νίκολιτς. Που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια δικαιολογία απίθανη. «Αξίζαμε τη νίκη. Το παιχνίδι ήταν “μονότερμα” από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά έχουμε θέμα στο τελείωμα των φάσεων. Προσπαθήσαμε από το κέντρο, από τα πλάγια, δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Είχαμε επιμονή όμως ώσπου ο Καλοσκάμης μάς έδωσε τη νίκη» είπε αρχικά και στη συνέχεια ξεσπάθωσε: «Τα παιδιά προσπάθησαν, ο αγωνιστικός χώρος ήταν κακός, με τον μισό να έχει σκιά και τον άλλο μισό ήλιο κι αυτό δυσκόλεψε την όραση». Το άκουγα και δεν το πίστευα!

Καίσαρης

Η φράση μού θύμισε μια παλιά ιστορία με πρωταγωνιστή τον λατρεμένο μου Κώστα Καίσαρη που ομολογώ ότι μου λείπει. Κάποτε ο Μίλτος Παπαποστόλου, ως ομοσπονδιακός προπονητής, είχε πει πριν από ένα ματς της Εθνικής μας με την Ολλανδία στο Ρότερνταμ ότι αν βρέχει θα βάλει τερματοφύλακα τον Αντώνη Μήνου κι αν δεν βρέχει τον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Ο Καίσαρης είχε γράψει πως αν το ματς γινόταν πρωί το δίλημμα θα ήταν δικαιολογημένο μόνο αν ο Παπαδόπουλος είναι για τον Παπαποστόλου ένα είδος ηλιακού θερμοσίφωνα…

Φωτισμός

Ας πούμε κάτι σοβαρό. Τα αδιάφορα παιχνίδια του Κυπέλλου που είδαμε χθες (αδιάφορα γιατί με αυτή τη φόρμουλα διεξαγωγής καμία μεγάλη ομάδα δεν κινδυνεύει να αποκλειστεί) είναι χρήσιμα μόνο για έναν λόγο: για να τεστάρουν οι προπονητές το βάθος του ρόστερ των ομάδων τους. Ο Νίκολιτς προφανώς δεν πιστεύει πως στο ρόστερ της ομάδας του υπάρχουν παίκτες που αδικεί και κατά συνέπεια μάλλον δεν περίμενε να δει και τίποτα στην Ηλιούπολη. Ετσι έψαξε να πει κάτι για να τους καλύψει. Με το να τους βάλει τις φωνές για την εμφάνιση δεν θα κέρδιζε και τίποτα. Απλά η δικαιολογία που έχει σχέση με τον φωτισμό του γηπέδου είναι από τις απίστευτες…

Μεντιλίμπαρ

Ευχαριστημένος με τη συμπεριφορά των αναπληρωματικών του πρέπει να είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η πειραματική ενδεκάδα που παρουσίασε στο ματς με τον Βόλο αποδείχτηκε εξαιρετική για την περίσταση: ο πρωταθλητής κέρδισε τον Βόλο, που επίσης έπαιξε με αναπληρωματικούς, με 5-0. Δεν είναι έκπληξη ωστόσο η πολύ καλή απόδοση πολλών. Ο Γιάρεμτσουκ που πέτυχε δύο γκολ (το δεύτερο στο 45′ αληθινά υπέροχο) θέλησε να θυμίσει ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό τους και είναι έτοιμος. Ο Στρεφέτσα και ο Γιαζίτζι περιμένουν τις ευκαιρίες τους και στο πρωτάθλημα, όπως και ο στόπερ Μάντσα και ο μέσος Ντιόγκο Νασιμέντο.

Οι μικροί που ήρθαν από τον πάγκο (ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας) έχουν νοοτροπία παικτών πρώτης ομάδας: όχι τυχαία έκαναν και καλοκαιρινή προετοιμασία με τους μεγάλους. Ο Μπιανκόν που πέτυχε μάλιστα και δύο γκολ είναι υπόδειγμα καλού στρατιώτη. Κι ο Καλογερόπουλος και ο Βέζο που αγωνίστηκαν στην άμυνα ήθελαν να δείξουν την αγωνιστική τους ετοιμότητα όχι μόνο στον προπονητή τους αλλά και σε όποια ομάδα τον Ιανουάριο ψάχνει αξιόπιστους αμυντικούς: δεν παίρνω όρκο ότι στον Ολυμπιακό θα συνεχίσουν. Με αυτά και με αυτά όλοι τους δημιούργησαν στον Μεντιλίμπαρ τη βεβαιότητα ότι δεν χρειάζεται να τους δώσει χρόνο συμμετοχής και σε ματς πρωταθλήματος – το Τσάμπιονς Λιγκ είναι άλλη υπόθεση.

Εσε

Μιλώντας για Ολυμπιακό και Τσάμπιονς Λιγκ, η εξέλιξη που έγινε χθες γνωστή και αφορά τη συνέχεια της ιστορίας της αποβολής του Εσε από τον ελβετό διαιτητή Ουρς Σνάιντερ στο ματς με την Μπαρτσελόνα είναι σαφώς εντυπωσιακή. Η ΙFAB, δηλαδή η επιτροπή κανονισμών της FIFA, με ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε γνωστό ότι εξετάζει σοβαρά αλλαγή των κανονισμών στο θέμα της αποβολής. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση «σε σχέση με το πρωτόκολλο του VAR, συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη της επιτροπής ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) (σ.σ. αυτοί που βρίσκονται στο VAR δηλαδή…) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα και ένας ποδοσφαιριστής έχει αποβληθεί». Τονίζεται μάλιστα ότι η «σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο». Αυτό το γεγονός δείχνει και πόσο σκανδάλισε τα ιερατεία της παγκόσμιας διαιτησίας η άδικη αποβολή.

Αλλάζει

Είναι νομίζω δεδομένο πως ο κανονισμός θα αλλάξει και έτσι πρέπει. Είναι απορίας άξιο πώς μέχρι τώρα δεν υπήρχε η δυνατότητα στον διαιτητή VAR να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο λόγος είναι απλός: δεν ήθελαν αρχικά το VAR να έχει λόγο στην επίδειξη κίτρινης κάρτας για να μη σταματά συνεχώς το ματς – θυμίζω πως στο πρωτάθλημά μας π.χ. βγαίνουν 5 κίτρινες κάρτες σε κάθε ματς (κατά μέσο όρο). Αν έπρεπε να εξεταστούν όλες θα μιλούσαμε για πέντε επιπλέον διακοπές: είναι πολλές. Πλην όμως αυτές που οδηγούν σε αποβολές πρέπει να εξετάζονται. Αργά το κατάλαβαν αλλά το κατάλαβαν…