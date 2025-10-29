Στο προηγούμενο blog μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», είχα γράψει ότι «αυτή η ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο με «παχιά» λόγια»! Το παιχνίδι με την Ηλιούπολη μία ομάδα η οποία είναι ουραγός στη Super League 2 και είχε απολογισμό σε εννιά ματς, μία ισοπαλία και οκτώ σερί ήττες με 19 γκολ παθητικό, ήταν μία ευκαιρία για να ενεργοποιήσεις κάποιους παίκτες, να δοκιμάσεις πράγματα και να δεις και πως ανταποκρίνονται οι παίκτες σου στη δουλειά που κάνεις.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν αυτός που είχε δηλώσει ότι από τον Οκτώβριο θα είμαστε καλά και από τη μέρα που μπήκαμε στο συγκεκριμένο μήνα, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι με την Αμπερντίν και την αντίδραση – αποτέλεσμα στο ματς με την Κηφισιά, η ΑΕΚ παρουσιάζεται συνέχεια χειρότερη! Το βράδυ της Κυριακής, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν απλά απογοητευτικός με τις δηλώσεις του. Το βράδυ της Τετάρτης μετά το ματς με την Ηλιούπολη, ξεπέρασε και τον εαυτό του!

Πάμε να τα δούμε όμως από την αρχή. Κόντρα στον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ είχε μόλις μία φάση από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Κόντρα στον Ολυμπιακό δεν είχε καμία! Σε αποψινά 97’ αγωνιστικά λεπτά, είναι ζήτημα αν είδαμε δύο συνδυαστικές ενέργειες σε όλο το παιχνίδι. Και άντε κόντρα στους δύο πρώτους ήταν πιο δύσκολο γιατί και καλές ομάδες διαθέτουν και έχουν μεγάλη συνέχεια με «μόνιμους» προπονητές στον πάγκο και εσύ άλλαξες τρόπο παιχνιδιού. Κόντρα στην Ηλιούπολη που αλλάζει κάθε εβδομάδα προπονητή και βρίσκεται υπό διάλυση;

Η μία συνδυαστική φάση που μπορώ να θυμηθώ είναι αυτή με τον Κοϊτά στο 90’. Σε όλο το υπόλοιπο ματς η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς απειλούσε είτε με στατικές μπάλες, είτε με σουτ έξω από την περιοχή. Ακόμα και το δοκάρι του Κουτέσα που είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία των «κιτρινόμαυρων» ήρθε από απομάκρυνση και άμεση εκτέλεση.

Ο Σέρβος τεχνικός του «Δικεφάλου» μετά τη λήξη του αγώνα δήλωσε ικανοποιημένος, είπε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη και τόνισε ότι έφταιγαν ο αγωνιστικός χώρος και το σκοτάδι. Δηλαδή μίστερ, ευτυχώς που… σκοτείνιασε και έβαλε γκολ η ΑΕΚ γιατί όσο είχε φως, δίχτυα οι παίκτες σου δεν έβρισκαν!

Ο Νίκολιτς, το τελευταίο διάστημα με τις δηλώσεις του εμπαίζει τον κόσμο της ΑΕΚ. Δε γίνεται να τα λέει αυτά σοβαρός προπονητής. Αν τα πιστεύει, είναι επικίνδυνος, αν δεν τα πιστεύει και απλά τα λέει, είναι κάτι άλλο που αν το γράψω μάλλον θα έχω πρόβλημα.

Αλήθεια δε θα ήταν καλό να μας εξηγήσει ο Σέρβος ποιος ευθύνεται για τα μυϊκά προβλήματα των παικτών της ΑΕΚ. Διότι φέτος δεν κάνουν ούτε τις μισές -σε ότι αφορά στην ένταση- προπονήσεις που έκανε πέρσι ο Μπονίνι. Φταίει η προετοιμασία που έγινε; Μήπως φταίει το τμήμα αποκατάστασης; Διότι πέρσι θυμάμαι που έγραφαν κάποιιο για ΕΔΕ και οι ίδιοι φέτος πιπιλάνε το γλιφιτζουράκι! Αλλά ξέχασα! Φέτος δεν υπάρχει Μαρσιάλ και ο Νίκολιτς δεν είναι Αλμέιδα και είναι επιλογή του Μάριου Ηλιόπουλου. Σωστά;

Ποιος ευθύνεται που δεν έγιναν μεταγραφές και που έμειναν παίκτες που δεν υπολογίζονται; Ποιος ο λόγος να κρατήσεις τον Οντουμπάτζο; Ήταν… οικονομικός; Ένα χρόνο συμβόλαιο είχε, ας τον αποζημίωναν να έφευγε και ας έφερναν άλλο. Διότι αυτά έγραφαν πέρσι με τον Στάνκοβιτς και τις συναντήσεις στα Βόρεια Προάστια. Ή ας έφερναν έναν δανεικό και ας τον άφηναν να προπονείται μόνος του, όπως έκαναν με τον Μήτογλου.

Επίσης τώρα δεν έχουμε θέμα να βλέπουμε τον Γκατσίνοβιτς να αγωνίζεται ως δεξί μπακ. Πέρσι όμως που έπαιζε αναγκαστικά αριστερά γιατί είχε δοθεί εντολή από τη διοίκηση να μην παίζει ο Χατζισαφί, «ενοχλούσε». Σωστά;

Αλήθεια, τώρα ποιος ευθύνεται που δεν δηλώθηκε ο Καλοσκάμης στην Ευρώπη και δηλώθηκε αυτός ο Λιούμπισιτς; Αυτός που… πετούσε στις προπονήσεις; Αλλά ξέχασα. Πριν από λίγες μέρες ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είχαμε Πινέδα και Μαρίν. Ενώ τώρα δεν τους έχουμε; Ποιος ευθύνεται που ο Γιόνσον δεν παίζει γιατί είναι εκτός πλάνων και βλέπουμε αυτόν τον Γκρούγιτς;

Ποιος ευθύνεται που μετά από δύο 90’ σε ντέρμπι και μόλις 23’ συμμετοχής με την Αμπερντίν, ο Γιόβιτς πάει για μαγνητική; Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σέρβος βγάζει προβλήματα. Ποιος ευθύνεται που ο Περέιρα έχει μείνει σχεδόν τρεις μήνες έξω; Ποιος ευθύνεται για τον τραυματισμό του Μουκουντί και τη χρησιμοποίησή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ όντας ανέτοιμος; Ποιος ευθύνεται για τον Ζίνι που δεν είχε κάτι σοβαρό αλλά θα επανέλθει μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου; Εγώ πάντως όχι!

Δήλωσε ο Νίκολιτς πως υπάρχει ένα πρόβλημα στα «τελειώματα». Η ΑΕΚ διαθέτει την τρίτη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος και τα τρία ματς του Κυπέλλου με αντιπάλους το Αιγάλεω (εκτός), τον Παναιτωλικό (εντός) και την Ηλιούπολη (εκτός) τα έχει κερδίσει με ένα γκολ διαφορά! Δηλαδή αν έπαιζε με κανέναν πιο σοβαρό αντίπαλο τι θα γινόταν;

Είπε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ότι η ΑΕΚ δεν είχε φρεσκάδα. Η ΑΕΚ που προερχόταν από διακοπή με πέντε μέρες ρεπό. Σήμερα άλλαξε δέκα στους έντεκα και ο ρυθμός των «κιτρινόμαυρων» ήταν άθλιος.

Και επειδή θυμάται πολλές φορές τις σερί ήττες με τον Αλμέιδα και απόψε μίλησε για βαρύ πρόγραμμα εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο. Τρία ματς σε μία εβδομάδα με αντιπάλους τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Μπράιτον στους ομίλους του Europa League (με στόπερ τον Μήτογλου και τον Σιμάνσκι) και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Απολογισμός μία ισοπαλία και δύο νίκες και μάλιστα «διπλά».

Και για να μην ξεχνιόμαστε. Τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα τους διάλεξε προσωπικά ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και όπως λένε στο δικό μου το χωριό, το… ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι! Από «θα» ο κόσμος της ΑΕΚ έχει χορτάσει. Διότι καλά είναι να μιλάς για μεταγραφές τον Γενάρη, αλλά μέχρι τότε έχεις άλλα δώδεκα παιχνίδια.