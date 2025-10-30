Μετά από πολύμηνες έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ανηλίκων (Υ.Α.Ν.Α.Τ), συνελήφθη το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 63χρονος στην περιοχή των Πετραλώνων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούσε ανεκτέλεστη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης επτά (7) ετών για τα αδικήματα της «Κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 αλλά όχι τα 18 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση» και της «Πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση».

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τα έτη 2016 και 2017, ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τη φιλική σχέση με τους γονείς μιας ανήλικης, προκειμένου να την επιβλέπει, και προέβαινε κατ’ επανάληψη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Με διάφορα τεχνάσματα και προσχήματα, φέρεται να έπειθε την ανήλικη να ανεχθεί ή να συμμετάσχει σε πράξεις σεξουαλικής φύσεως, ενώ παράλληλα κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο βίντεο με επίμαχα σημεία του σώματός της.

Για να αποφύγει τη σύλληψή του, ο καταζητούμενος φέρεται να κρυβόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας να κυκλοφορεί συχνά εκτός της οικίας του. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υ.Α.Ν.Α.Τ. και οδηγήθηκε στην έδρα της Υπηρεσίας για την εκτέλεση της ποινής του.