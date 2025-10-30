Το ζήτημα των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών» επιστρέφει στο προσκήνιο με ένταση, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για διαγραφές χιλιάδων μητρώων έχει ήδη ξεκινήσει. Τον προσεχή Δεκέμβριο, περίπου 285.000 φοιτητές αναμένεται να διαγραφούν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Πρόκειται για φοιτητές που έχουν υπερβεί τόσο τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης της σχολής τους όσο και την παράταση που προέβλεπε ο νόμος 5224 του 2025. Ανάμεσά τους βρίσκονται άτομα που φοιτούν «τυπικά» ακόμη και δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1960 και πίσω, χωρίς ποτέ να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η απόφαση φέρνει αντιδράσεις και διχάζει την κοινή γνώμη, καθώς πολλοί θεωρούν πως αποκαθιστά την τάξη στα πανεπιστήμια, ενώ άλλοι επισημαίνουν τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε σχολής.

Η νέα υπουργική απόφαση καθορίζει πλέον σαφείς προϋποθέσεις για τον χρόνο φοίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για τα προγράμματα τετραετούς φοίτησης η μέγιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται στα έξι έτη, για τα προγράμματα πενταετούς φοίτησης στα οκτώ έτη, ενώ για τα προγράμματα εξαετούς φοίτησης το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα εννέα έτη. Όσον αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν στη σχολή τους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, και οι οποίοι δεν είχαν ακόμη ξεπεράσει τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους, η ανώτατη διάρκεια σπουδών υπολογίζεται πλέον με βάση τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους νεοεισαχθέντες. Ο χρόνος αυτός μετρά από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς είχαν κάνει την εγγραφή τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παράταση ή η εξαίρεση επιτρέπεται μόνο κατόπιν αίτησης των φοιτητών και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι όσοι έχουν συμπληρώσει το 70% των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων δικαιούνται έναν επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους

Έρχονται 285.000 διαγραφές «αιωνίων φοιτητών»

Σημειώνεται πως ανάμεσα σε όσους πρόκειται να διαγραφούν περιλαμβάνονται και φοιτητές που είχαν εγγραφεί πριν από δεκαετίες, χωρίς ποτέ να φτάσουν στην αποφοίτηση. Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές στο iefimerida.gr, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στα μητρώα των δημόσιων πανεπιστημίων εμφανίζονται φοιτητές που εγγράφηκαν ακόμη και τη δεκαετία του 1930, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι εκείνοι που… φοιτούν «τυπικά» από τις δεκαετίες του 1960, του 1970 και του 1980.