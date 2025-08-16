Το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση 3.400€ ανά σπουδαστή για όλους τους φοιτητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεξάρτητα από χρέη, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 έως 2026-2027.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην οικονομική στήριξη των σπουδαστών, ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους.

Ποιοι σπουδαστές ωφελούνται

Η ενίσχυση αφορά τους σπουδαστές/τριες των Α.Ε.Ν. στον Ασπρόπυργο, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Κύμη, Οινούσσες, Σύρο, Χίο, Ύδρα, Μακεδονία, Κάλυμνο και Λακωνία.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 3.400 ευρώ ανά σπουδαστή και ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η ενίσχυση είναι:

Αφορολόγητη

Ακατάσχετη

Ανεξάρτητη από χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες

Η ενίσχυση καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι:

Ο σπουδαστής/τρια να φοιτά σε Α.Ε.Ν. και να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ. Επιτυχία τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο). Ο ατομικός φορολογούμενος εισόδημα να μην ξεπερνά τις 18.000 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού φοίτησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως:

Πιστοποιητικό φοίτησης

Πιστοποιητικό επίδοσης

Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού, θα καταρτίζεται πίνακας μοριοδότησης με βάση οικονομικά κριτήρια για την επιλογή των ωφελουμένων.

Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 47.056.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό – Κοινωνική Συνοχή» (ΠΠ 2021-2027).

Όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή, τα κριτήρια μοριοδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα δημοσιευτούν στον επίσημο Οδηγό Υλοποίησης για κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.