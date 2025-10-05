Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα που αφορούν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου. Ειδικότερα προβλέπεται ο καθορισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εξής (καθώς και για όσους είχαν εισαχθεί σε προγενέστερα έτη), ο τρόπος υπολογισμού της και οι συνέπειες υπέρβασής της, η άσκηση του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, η διαδικασία διαγραφής και οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε τουλάχιστον 50%.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, πλέον, έχει καθοριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς και ισχύει για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής.

Όσον αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στα ΑΕΙ σε προηγούμενες χρονιές, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

α. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν είχε υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4777/2021), εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-22 και εξής. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2017-18 έως και 2020-21, έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2026-27. Ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2016-17 έως και 2020-21, έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2028-29.

β. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής είχε υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4777/2021), διαθέτει για την ολοκλήρωση των σπουδών του χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-22 και εξής χωρίς δικαίωμα προσαύξησης της διάρκειας σπουδών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας φοιτητής τετραετούς προγράμματος σπουδών, είχε τη δυνατότητα ολοκλήρωσής του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2024-25, ενώ ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών θα έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδ. έτους 2025-26.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η μη δυνατότητα προσαύξησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών δεν πρέπει να συγχέεται με τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας.

Χρηστικός οδηγός

1. Ποια είναι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης

• Για προγράμματα με ελάχιστη διάρκεια 8 εξάμηνα: μέγιστος χρόνος = 8 + 4 εξάμηνα.

• Για προγράμματα με διάρκεια >8 εξαμήνων: μέγιστος χρόνος = ελάχιστη διάρκεια + 6 εξάμηνα.

• Διαγραφή: αν ο φοιτητής υπερβεί το όριο και δεν καταστεί πτυχιούχος → αυτοδίκαιη διαγραφή 2 μήνες μετά την ανάρτηση αποτελεσμάτων επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου.

2. Πότε δίνεται δυνατότητα παράτασης φοίτησης

• Παράταση: +2 εξάμηνα ή +3 εξάμηνα αν εκκρεμεί υποχρεωτική πρακτική/πτυχιακή/διπλωματική.

• Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) επιτυχής αξιολόγηση σε ≥70% ECTS του προγράμματος,

β) συμμετοχή σε ≥2 ακαδημαϊκές δοκιμασίες στα τελευταία 4 εξάμηνα (τουλάχιστον 1 επιτυχώς).

• Ειδική περίπτωση: αν έχει ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα και εκκρεμεί μόνο πρακτική ή πτυχιακή/διπλωματική → δεν απαιτείται η προϋπόθεση (β).

• Αίτηση: εντός 30 ημερών από έκδοση βαθμολογίων Σεπτεμβρίου.

• Κατά τη διάρκεια παράτασης: δεν επιτρέπεται μερική φοίτηση (παρ. 5) ή προσωρινή διακοπή φοίτησης (παρ. 6).

3. Περιπτώσεις που προβλέπεται έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική

• Δικαιούνται όσοι μετά την παράταση οφείλουν ≤2 μαθήματα.

• Υποβολή αίτησης: εντός 10 ημερών από τα αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής.

• Διοργάνωση από το Τμήμα: αποτελέσματα έως 15 Δεκεμβρίου.

• Αν αποτύχουν → αυτοδίκαιη διαγραφή.

4. Τί προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 454 παρ. 3 ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με ν. 5224/2025)

• Νέοι φοιτητές (εισαγωγή από 2022-2023 και εξής): ισχύει κανονικά η παρ. 1.

• Φοιτητές εγγεγραμμένοι προ της 17.2.2021 (ν. 4777/2021):

◦ Αν δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια → υπολογισμός από 2021-2022.

◦ Αν είχαν υπερβεί → έχουν μόνο τον χρόνο της ελάχιστης διάρκειας από 2021-2022, χωρίς προσαύξηση.

5. Ειδικές περιπτώσεις – παραδείγματα

• Φοιτητής 4ετούς (εισαγωγή 2023-24) → οφείλει να ολοκληρώσει έως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2028-29.

• Φοιτητής 5ετούς (εισαγωγή 2023-24) → έως 2030-31.

• Φοιτητής 6ετούς (εισαγωγή 2023-24) → έως 2031-32.

• Φοιτητής 4ετούς (εισαγωγή 2017-18 έως 2020-21) → έως 2026-27.

• Φοιτητής 5ετούς (εισαγωγή 2016-17 έως 2020-21) → έως 2028-29.

• Φοιτητής 6ετούς (εισαγωγή 2015-16 έως 2020-21) → έως 2029-30.

• Φοιτητής που είχε υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια την 17.2.2021:

◦ 4ετές πρόγραμμα → έως 2024-25.

◦ 5ετές πρόγραμμα → έως 2025-26.

◦ 6ετές πρόγραμμα → έως 2026-27.

6. Προϋποθέσεις για παράταση ανάλογα με το πρόγραμμα

• 4ετές πρόγραμμα: ≥168 ECTS.

• 5ετές πρόγραμμα: ≥210 ECTS.

• 6ετές πρόγραμμα: ≥252 ECTS.

7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις Α.Ε.Ι. και Γραμματειών

• Έγκαιρη έκδοση αποτελεσμάτων Σεπτεμβρίου.

• Υποχρεωτική ενημέρωση φοιτητών για έναρξη προθεσμίας (ιστοσελίδα, email).

• Κατάλογος διαγραφών κάθε έτος (με στοιχεία: Α.Μ., Τμήμα, έτος εγγραφής/εισαγωγής, αιτία).

• Ανάρτηση καταλόγου ανωνυμοποιημένα στην ιστοσελίδα Τμήματος.

• Αποστολή καταλόγου στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης έως 31 Δεκεμβρίου (e-mail: foitmer@minedu.gov.gr).

8. Εξαιρέσεις και ειδικές ρυθμίσεις

1. Φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία ≥50% → εξαιρούνται από διαγραφή.

◦ Δικαιολογητικά: γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών.

◦ Αν είναι χρονικά περιορισμένη → νέα γνωμάτευση με λήξη.

◦ Χρόνος αναπηρίας δεν προσμετράται στη διάρκεια φοίτησης.

2. Σοβαροί λόγοι υγείας (παρ. 4 άρθρου 76) → αίτηση υπέρβασης ανώτατης διάρκειας.

◦ Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας (ανενεργή, εκτός από στέγαση).

◦ Χρόνος δεν προσμετράται ούτε στη φοίτηση ούτε στην παράταση.

◦ Απαιτούνται δικαιολογητικά κατά εσωτερικό κανονισμό Α.Ε.Ι.

3. Φοιτητές από καταργηθέντα Τ.Ε.Ι. που εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια → διαθέτουν χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του πανεπιστημιακού προγράμματος από το έτος ένταξης.

9. Πότε γίνονται οι αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών

• Μετά τη λήξη ανώτατης διάρκειας

• Μετά το πέρας παράτασης

• Μετά αποτυχημένη εμβόλιμη εξεταστική

• Εφόσον δεν ασκηθούν δικαιώματα παράτασης/εμβόλιμης

10. Υποχρέωση Α.Ε.Ι.

• Επικαιροποίηση εσωτερικών κανονισμών για εναρμόνιση με το νέο πλαίσιο.

• Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις διατάξεις και τις προθεσμίες.