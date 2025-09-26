Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για τη διαγραφή φοιτητών που ξεπερνούν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και καθορίζει ποιοι φοιτητές έχουν δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης:

Προγράμματα 8 εξαμήνων: μέγιστη διάρκεια = 12 εξάμηνα .

Προγράμματα άνω των 8 εξαμήνων: μέγιστη διάρκεια = ελάχιστος χρόνος + 6 εξάμηνα .

Οι φοιτητές που ξεπερνούν το όριο χωρίς να αποφοιτήσουν διαγράφονται αυτοδικαίως δύο μήνες μετά τη Σεπτεμβριανή εξεταστική.

Δεύτερη ευκαιρία:

Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 70% των ECTS και έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκές δοκιμασίες (με επιτυχία σε μία) μπορούν να αιτηθούν παράταση 2 εξαμήνων .

Αν υπάρχει υποχρεωτική πρακτική ή πτυχιακή/διπλωματική εργασία , η παράταση φτάνει τα 3 εξάμηνα .

Αν απομένει μόνο η πρακτική ή η πτυχιακή/διπλωματική εργασία, δεν χρειάζεται η προϋπόθεση συμμετοχής σε 2 δοκιμασίες.

Η εγκύκλιος διασφαλίζει ότι οι φοιτητές που βρίσκονται κοντά στην αποφοίτηση έχουν ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται αυστηρά η διαγραφή όσων ξεπερνούν τα χρονικά όρια.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με τις διευκρινίσεις