Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ανακοίνωσε τις οδηγίες για τη διαδικασία απόκτησης και ανανέωσης του δικαιώματος μειωμένου κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες, ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους. Η ενημέρωση αφορά τόσο τους φοιτητές όλων των ετών όσο και τους μαθητές, με συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις για κάθε κατηγορία.

Ανανέωση δικαιώματος μειωμένου κομίστρου για φοιτητές

Οι φοιτητές που διαθέτουν ήδη προσωποποιημένη κάρτα ThessCard για τα λεωφορεία θα πρέπει έως τις 31/10/2025 να επισκεφτούν τα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ προκειμένου να επεκταθεί η ισχύς του μειωμένου κομίστρου. Για τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών ThessCard του μετρό, η ανανέωση πραγματοποιείται στα εκδοτήρια του μετρό, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την απρόσκοπτη χρήση της φοιτητικής έκπτωσης.

Απαραίτητη για την επέκταση της ισχύος των καρτών είναι η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ως επιβεβαίωση της φοιτητικής ιδιότητας.

Έκδοση κάρτας για πρωτοετείς φοιτητές

Για τους πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν ακόμα ακαδημαϊκή ταυτότητα, προβλέπεται ψηφιακή διαδικασία: η προσωποποιημένη κάρτα για τα λεωφορεία εκδίδεται μέσω του app του ΟΣΕΘ (oseth.com.gr), ενώ ακολούθως η ενεργοποίηση του μειωμένου εισιτηρίου γίνεται στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ. Αντίστοιχα, για το μετρό, η κάρτα εκδίδεται επιτόπου στα εκδοτήρια με μειωμένο κόμιστρο. Ως δικαιολογητικά απαιτούνται η ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής ή η βεβαίωση εγγραφής από τη σχολή.

Συνέπειες μη ανανέωσης

Σημειώνεται πως αν η ανανέωση των καρτών δεν ολοκληρωθεί ως τα τέλη Οκτωβρίου, από 1/11/2025 οι φοιτητές θα μετακινούνται με κανονικό κόμιστρο μέχρι να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την προσωποποιημένη κάρτα τους. Η έκδοση ή η ανανέωση της κάρτας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρήσης των φοιτητικών εκπτώσεων σε μετρό και λεωφορεία.

Διαδικασία για μαθητές: Δωρεάν και μειωμένη μετακίνηση

Για τους μαθητές που δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση λόγω απόστασης από το σχολείο, η έκδοση των προσωποποιημένων καρτών και η επικύρωση του δικαιώματος γίνεται βάσει διαδικασίας που έχει καθοριστεί μετά από συνεννόηση ΟΣΕΘ και Περιφέρειας. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη διαδικασία στα σχολεία με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.

Σε ό,τι αφορά τους μαθητές με 50% μείωση κομίστρου, η έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή μέσω των εκδοτηρίων, με απαραίτητη την προσκόμιση δελτίου ταυτότητας και ΑΜΚΑ. Το σύστημα επιβεβαιώνει αυτόματα την ηλικία και το δικαίωμα στη μειωμένη μετακίνηση.

Τιμές μειωμένων εισιτηρίων και καρτών

Καθορισμένες είναι οι τιμές για τα μειωμένα προϊόντα κομίστρου, με το εισιτήριο αστικής ζώνης (διάρκειας 70 λεπτών) να κοστίζει 0,30 € και το αντίστοιχο της περιαστικής ζώνης 0,40 €.

Το πακέτο δέκα εισιτηρίων + 1 δωρεάν για αστική ζώνη διατίθεται στα 2,90 €, ενώ για μετακινήσεις σε περιαστική ζώνη η τιμή διαμορφώνεται στα 3,90 €.

Για τις ειδικές γραμμές το εισιτήριο (70′) ανέρχεται σε 1 €, ενώ η μηνιαία κάρτα 30 ημερών (με απεριόριστες διαδρομές) κοστίζει 8 €. Η τρίμηνη αντίστοιχη κάρτα τιμολογείται στα 22,50 € και η εξάμηνη στα 42,50 €.

Ελ. Αλ.