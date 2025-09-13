Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ ήδη τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναμένουν πιστοποίηση. Παράλληλα, ο υφυπουργός μίλησε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα κενά εκπαιδευτικών, τις αλλαγές στο Εθνικό Απολυτήριο και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης.

Όπως υπογράμμισε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, «ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση μιας ιστορικής μεταρρύθμισης», ενώ εξήγησε ότι τα προγράμματα σπουδών έχουν κατατεθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναμένονται οι πιστοποιήσεις.

Όπως διευκρίνισε, αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται και για τα προγράμματα σπουδών και των δημοσίων πανεπιστημίων.

«Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Οκτωβρίου», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να περιμένουν για την τελική έγκριση των προγραμμάτων.

Η εικόνα στα σχολεία – Τα κενά των εκπαιδευτικών

Για την εικόνα στα σχολεία με την έναρξη της νέας χρονιάς, είπε πως υπάρχουν κενά σε δασκάλους και καθηγητές, καθώς «πολλοί ανέλαβαν υπηρεσία αλλά για διάφορους λόγους πήραν άδεια». Μέχρι τις 19 Αυγούστου, σημείωσε ο υφυπουργός οι αναπληρωτές ήταν 25.000 οι οποίοι ενημερώθηκαν σε ποια σχολεία θα πάνε γύρω στις 4- 5 Σεπτεμβρίου.

«Η παιδεία δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μια διαρκής διαδικασία. Τα προβλήματα πρέπει να τα βλέπουμε ως ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο».

Πανελλαδικές και εθνικό Απολυτήριο

Όσον αφορά τις πανελλαδικές, ο υφυπουργός επισήμανε ότι ανοίγει η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε «η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο να μην κρίνεται μόνο από τέσσερα τρίωρα».

Το ζήτημα της φοιτητικής στέγης

Τέλος, για το θέμα της φοιτητικής στέγης, ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχουν δοθεί σημαντικά κονδύλια για ανακαινίσεις υφιστάμενων εστιών, ενώ σε πόλεις χωρίς εστίες «το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης οικιάζει ξενοδοχεία ώστε να στεγάζονται οι φοιτητές».